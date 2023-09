Wiadomości Elia Kazan nie żyje

W hermetycznym świecie Hollywood mówi się o niej, że pochodzi z filmowej rodziny królewskiej. Nic dziwnego skoro rodzice Zoe Kazan to wzięci scenarzyści z oscarowymi nominacjami na koncie, a dziadek to wielki Elia Kazan - nagrodzony Oscarem za całokształt twórczości reżyser, pisarz, twórca takich klasyków jak "Tramwaj zwany pożądaniem" i "Na wschód od Edenu".

Ekranowym debiutem Zoe Kazan była rola w filmie "Swordswallowers and Thin Men" (2003). Trzy lata później zadebiutowała na teatralnej scenie w sztuce "The Prime of Miss Jean Brodie", któej gwiazdą była Cynthia Nixon.

W kolejnych latach z powodzeniem dzieliła czas na występy zarówno przed kamerą, jak w teatrze. Aktorka ma na koncie role m.in. w "Rodzinie Savage" i "W dolinie Elah", pojawiła się też na Broadwayu w sztuce "Wróć, mała Shebo" oraz olśniła krytyków w roli Maszy w "Mewie" Czechowa.