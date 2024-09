Jakiś czas temu Sylvester Stallone zapowiadał, że kończy z bokserskim kinem, ale wygląda na to, że jeszcze jedna historia wymaga opowiedzenia. Chodzi oczywiście o "Rocky’ego" .

"Rocky" jak "Zakochany kundel"?

Rocky Balboa wydaje się być przegrany już na samym starcie — nie radzi sobie z czytaniem i pisaniem, jego kariera bokserska skończyła się, zanim na dobre się zaczęła. Jednak pojawia się iskierka nadziei, gdy ktoś w końcu wyciąga do niego dłoń — Apollo Creed, który oferuje Rocky’emu walkę z mistrzem wagi ciężkiej. Ten pojedynek to nie tylko walka o tytuł — to walka o szacunek do samego siebie i wiarę, że każdy może się podnieść i zostać bohaterem.

Teraz Sylvester Stallone pragnie przybliżyć widzom, co działo się przed wydarzeniami z filmu z 1976 roku. Aktor zdradził, że pracuje nad scenariuszem.



Prequel "Rocky'ego" jest bardzo bliski memu sercu. Mam już kilka stron, ta historia właściwie pisze się sama. Spotykamy Adrian jako 15-latkę, Rocky'ego jako 17-latka, Pauliego... Zamieszkują w nowej okolicy, a Rocky jest niezłym łobuzem. To prawie jak 'Zakochany kundel' , tylko z prawdziwymi ludźmi. To będzie wspaniałe" - powiedział w podcaście "Inspire Me".

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że Stallone nie ma praw do franczyzy — należą one do producenta Irwina Winklera, a między panami od lat trwa konflikt. Aktor otrzymał za rolę w pierwszym filmie około 75 tysięcy dolarów (za scenariusz i aktorstwo) plus tantiemy, które wyniosły około 2,5 mln dolarów.

Stallone wyznał, że w tamtym czasie nie forsował kwestii praw własności, ponieważ "istniał pewien kodeks postępowania w biznesie". Kiedy potem poruszał ten temat, mówiono mu, że "otrzymał uczciwe wynagrodzenie".

Może gdy aktorowi uda się przekonać którąś z większych wytwórni sprawa będzie miała szansę się rozwiązać, a prace nad filmem będą mogły ruszyć pełną parą.