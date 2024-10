Zniknęła z ekranów 10 lat temu. Wraca w wielkim stylu!

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Po latach nieobecności na ekranie, Cameron Diaz, jedna z największych gwiazd Hollywood, postanowiła przerwać swoją aktorską emeryturę, by znów pojawić się w blasku fleszy. Diaz, która w 2014 roku zdecydowała się na wycofanie ze świata filmowego po premierze "Annie", teraz, 10 lat później, otwarcie mówi o powodach tej decyzji i o tym, co skłoniło ją do powrotu.

Zdjęcie Cameron Diaz / Presley Ann / Getty Images