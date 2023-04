Utalentowany chłopak z blokowiska razem z kumplami z zespołu hiphopowego marzy o wydaniu płyty. Nie jest mu łatwo. Ojciec alkoholik, opieka nad młodszą siostrą i brak perspektyw to codzienność Lupusa. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy zostaje zatrzymany za posiadanie narkotyków - brzmi opis fabuły filmu "Życie w błocie się złoci" .

W rolach głównych występują: Bartłomiej "Małach" Małachowski , Michał Pawlik ("Supernova"), Mateusz Kocięcki ("Proceder"), Jan Nowicki ("Wielki Szu"), Adrianna Chlebicka ("Hiacynt"), Karolina Bruchnicka ("Córka trenera"), Łukasz "Dudek P56" Dudziński, Wojtek "TPS" Walkiewicz. Małach, Dudek P56 i TPS nagrali także premierowy utwór, który będzie promował "Życie w błocie się złoci".

Zdjęcie Jan Nowicki i Bartłomiej "Małach" Małachowski w filmie "Życie w błocie się złoci" / Tomasz Kaźmierczak / materiały prasowe

Małach debiutuje jako aktor. "Nigdy nie spodziewałem się, że wystąpię w filmie"

"Zrobiłem film, który mam nadzieję daje do myślenia, przekazuje pewną prawdę o życiu, o tym, jakimi zasadami warto się kierować. Rap od zawsze jest w moim sercu, to on ukształtował mój charakter. Dawał mi siłę w trudnych chwilach, podobnie jak bohaterowi mojego filmu. Jest bardzo ważną częścią tej historii" - mówi reżyser Piotr Kujawiński.

"Nigdy nie spodziewałem się, że wystąpię w filmie. Spodobały mi się jednak cechy głównego bohatera - Lupusa, przez co odnalazłem w nim coś z samego siebie. Stwierdziłem, że będzie to też dla mnie nowe wyzwanie. Jako raper muszę mieć dużo bodźców, dzięki którym mogę kształtować muzykę na różne sposoby, by nie była taka sama. Film sprawił, że trafiłem do trochę innej rzeczywistości, co było dla mnie ciekawym doświadczeniem" - dodaje Małach.

"Życie w błocie się złoci" to pełnometrażowy debiut fabularny Piotra Kujawińskiego, który razem z Danutą Kujawińską jest także współautorem scenariusza filmu. Za zdjęcia odpowiada Aleksander Krzystyniak ("Alchemia"), muzyka jest dziełem: Piotra Hummela ("Diablo. Wyścig o wszystko"), Bartłomieja Małachowskiego "Małacha", Łukasza Dudzińskiego "Dudek P56", Wojtka Walkiewicza "TPS". Scenografię i kostiumy przygotowała Agnieszka Duraj ("Ślad"), charakteryzację - Dominika Hamziuk ("W sypialni"), montaż - Piotr Kujawiński, Jonasz Czołpiński. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentką obrazu jest Katarzyna Kujawińska - WPW Film Production. Dystrybucja w Polsce: Galapagos Films.