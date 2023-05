"Gdy spotykasz osobę, a nie mit, w który obrosła, to zupełnie inne doświadczenie" - stwierdził Simon Pegg w audycji radiowej BBC "Desert Island Discs". Zapytany o to, jak na planie i poza nim układała się jego relacja z Tomem Cruise'em , dodał, że od początku zawiązała się między nimi nić porozumienia. Komik nie zważał na plotki i spekulacje dotyczące życia osobistego gwiazdora, związków Cruise'a z kościołem scjentologicznym i nigdy nie podjął z nim rozmowy na temat jego prywatnych przekonań. "To nigdy nie miało większego znaczenia. Sądzę, że to nadużyłoby mojego uprzywilejowanego dostępu, który do niego mam" - stwierdził.

Simon Pegg: Serce do komedii 1 / 10 Simon Pegg zyskał popularność za sprawą występów w uwielbianym w Wielkiej Brytanii serialu telewizyjnym „Spaced”, którego był również współscenarzystą. Z entuzjastycznym przyjęciem spotkał się także komediowy horror z 2004 roku „Wysyp żywych trupów”, w którym Pegg wcielił się w postać Shauna i do którego, wspólnie z reżyserem Edgarem Wrightem, napisał scenariusz. Film został okrzyknięty przez liczne gremia najlepszą brytyjską komedią wszech czasów, w tym przez magazyn "Empire" i telewizję Channel 4. Źródło: Getty Images Autor: Mathew Imaging/FilmMagic

Simon Pegg żartuje z Toma Cruise'a

Dodał za to, że chętnie żartuje sobie z Cruise'a i jego zamiłowania do sławy. "Często nabijamy się z jego ogromnej popularności i dostępu do rzeczy, które w związku z nią otrzymuje. Gdy kręciliśmy ujęcia w RPA, Tom nagle uznał, że chce pływać z rekinami, no i polecieliśmy helikopterem do miejsca, gdzie nurkowanie z nimi jest możliwe, ot taki dzień w stylu Toma Cruise’a" - opowiedział Pegg, dodając, że dla jego przyjaciela sława jest tym, co go napędza do działania.

"On uwielbia sławę i naprawdę się nią rozkoszuje. To coś, co doskonale zna. Ona dodaje mu energii. Tu się bardzo różnimy, ja jej zupełnie nie doceniam, wręcz uważam ją za coś stresującego i przytłaczającego. Gdybym doświadczał jej w takim stopniu, jak Tom, najpewniej wycofałbym się. Jestem szczęśliwy w tym miejscu, w którym jestem" - wyjaśnił.

Ten ekranowy duet ponownie zagości na dużym ekranie 12 lipca, gdy do kin wejdzie siódma część filmu "Mission Impossible" . Już wiadomo, że będzie ona jeszcze bardziej naszpikowana efektami specjalnymi i karkołomnymi popisami kaskaderskimi głównego bohatera.