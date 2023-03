Znany aktor ukrywał, że jest gejem. W jaki sposób pomógł mu Robin Williams?

"Nie byłem na to w ogóle przygotowany. A już na pewno nie byłem gotowy na to, żeby chodzić z wywiadu na wywiad i dyskutować o tym, że jestem gejem. Chciałem rozmawiać o tym, że w końcu dostałem dużą rolę w filmie i nie miałem zamiaru, aby ten sukces był sprowadzany do mojej seksualności" - Nathan Lane wspomniał sytuację sprzed lat Lane w wywiadzie dla programu "Sunday Today".

Jak dodał, zdawał sobie sprawę z tego, że zagranie geja w popularnym filmie reżyserowanym przez Mike’a Nicholsa sprawi, że nie uniknie tego tematu, ale mimo to nie był gotowy na takie wyznania. "Nie sądzę, by Oprah celowo zamierzała doprowadzić do takiego wyznania, ale powiedziałem Robinowi, że boję się tej rozmowy i nie jestem na nią przygotowany. Nie byłem gotowy rozmawiać w ogólnokrajowej telewizji o tym, że jestem gejem. On mnie uspokoił. Powiedział, żebym się nie martwił i jeśli nie chcę o tym rozmawiać, to nie będziemy o tym rozmawiać" - wspomina dalej Lane.

Reklama

Zdjęcie Nathan Lane i Robin Williams w filmie "Klatka dla ptaków" / Frank Trapper/Corbis / Getty Images

Nathan Lane: Robin William miał piękną i czułą duszę

Rozmowa w programie Oprah potoczyła się zgodnie z przypuszczeniami Lane’a. Pytania zadawane przez prowadzącą mogły doprowadzić do intymnego wyznania, którego aktor chciałby uniknąć. Dziennikarka chciała wiedzieć, jak to się stało, że jest taki obeznany z kobiecymi sprawami i czy nie obawia się tego, że zostanie zaszufladkowany jako aktor grający postaci gejów. "Wtedy w zdanie wtrącił jej się Robin, odwrócił jej uwagę, wziął na siebie trudne pytania i chronił mnie. Był świętym człowiekiem. Miał piękną i czułą duszę" - zakończył opowieść o Robinie Williamsie gwiazdor.