Znany aktor Jan Janga Tomaszewski walczy z chorobą. Apel o pomoc

Jan Janga Tomaszewski jest kompozytorem, wykonawcą piosenek aktorskim oraz aktorem, przede wszystkim dubbingowym. Pochodzący z Krakowa artysta walczy z chorobą nowotworową i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Jego przyjaciel prosi o pomoc.

Jan Janga Tomaszewski zmaga się z rakiem płuc. O wsparcie dla aktora poprosił jego przyjaciel ze środowiska artystycznego, Jacek Bończyk. "Zwracam się do Państwa o pomoc i wsparcie dla Jana Janga Tomaszewskiego - mojego wspaniałego kolegi aktora, którego mogliście przez lata oglądać na deskach stołecznych teatrów, w wielu filmach i produkcjach dubbingowych" - przekazał na stronie internetowej zbiórki.



Organizator pomocy poinformował także o stanie zdrowia aktora. "Od jesieni ubiegłego roku Jan zmagał się przez kilka miesięcy z półpaścem, który znacznie go osłabił oraz doprowadził do sporej utraty wagi. Ze względu na pandemię kontakt z lekarzami był mocno utrudniony, więc dopiero w maju b.r. można było zacząć kompleksowe badania. Niestety, po wielu korowodach związanych z rejestracją i odsyłaniem z placówki do placówki, okazało się, że u naszego kolegi zdiagnozowano raka płuca, który ma już teraz przerzuty do mózgu. Jasiek znajduje się od tygodnia w szpitalu onkologicznym, gdzie czeka na radioterapię głowy, a następnie dalsze działania lekarzy" - napisał.



"Jan się nie poddaje"

Aktor wyjaśnił także, dlaczego Jan Janga Tomaszewski potrzebuje wsparcia ze strony fanów. "Stan Jana Jangi wyklucza go z możliwości uprawiania zawodu, jak również z samodzielnego funkcjonowania. Jeśli dodam, że od blisko 2 lat nie miał możliwości zarobienia na życie w teatrze, filmie czy koncertach (tak jak niemal wszyscy artyści) - widać, że sytuacja finansowa walczącego z nowotworem Jana jest naprawdę trudna" - wyjaśnił.



"Mogę Was zapewnić, że mimo wielu przeciwności, Jan się nie poddaje - zawsze był twardym facetem, który nie rozczulał się nad sobą, a chętnie pomagał innym. Zwracam się więc z gorącą prośbą - pomóżcie mu i wesprzyjcie go jak możecie, według Waszych możliwości" - dodał.