Polska to kraj o niezwykle różnorodnych krajobrazach i bogatej historii, co czyni go idealnym miejscem dla filmowców z całego świata. Na przestrzeni lat powstało tu wiele znanych, zagranicznych produkcji. Oto kilka z nich, które być może zaskoczą Cię swoją polską scenerią. Przedstawiamy listę znanych filmów kręconych w Polsce:

Lista Schindlera (1993)

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów kręconych w Polsce jest "Lista Schindlera", wyreżyserowana przez Stevena Spielberga. To przejmująca opowieść o Oskarze Schindlerze, który podczas II wojny światowej uratował ponad tysiąc pracowników. Co ciekawe, większość scen powstała w Krakowie, co idealnie oddało historyczną atmosferę tamtych czasów. Dodatkowo zdjęcia były realizowane w Oświęcimiu i innych miejscach o dużym znaczeniu historycznym.

Pianista (2002)

Kolejną wybitną produkcją, która korzystała z polskich plenerów, jest "Pianista" Romana Polańskiego. Film opowiada historię Władysława Szpilmana, pianisty, który próbuje przetrwać w okupowanej Warszawie. Praga-Północ, ze swoimi zachowanymi przedwojennymi budynkami, idealnie wpasowała się w klimat II wojny światowej.

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)

Chociaż akcja tego filmu przenosi widzów do magicznego świata Narnii, to baśniowe krajobrazy Polski stanowiły tło dla wielu scen. "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" wykorzystały malownicze miejsca, takie jak Góry Stołowe, Wodospad Kamieńczyka czy Puszcza Białowieska. Polska przyroda okazała się idealnym wyborem dla stworzenia magicznego i tajemniczego świata, który znamy z książek C.S. Lewisa.

Lektor (2008)

"Lektor", dramat z Kate Winslet w roli głównej, to kolejna produkcja, która odwiedziła Polskę. Film opowiada o trudnej miłości w cieniu wojennych wydarzeń. Niektóre sceny kręcono na terenie Majdanka w Lublinie, co jeszcze bardziej wzbogaciło autentyczność tej poruszającej historii.

Zdjęcie Kate Winslet w filmie "Lektor" / Everett Collection / East News

Most szpiegów (2015)

Wrocław również miał swoje pięć minut na wielkim ekranie. W filmie "Most szpiegów", wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga, miasto "zagrało" Berlin z czasów zimnej wojny. Ulice Kurkowa, Miernicza i Ptasia przemieniły się na potrzeby filmu w powojenne niemieckie realia. Dzięki mistrzowskiej rekonstrukcji i detalom, Wrocław na chwilę stał się filmową stolicą Europy.

Wiedźmin (2019)

Polska nie mogła nie pojawić się w serialu opartym na serii książek Andrzeja Sapkowskiego. "Wiedźmin", produkowany przez Netflixa, korzystał z urokliwych polskich plenerów, takich jak zamek Ogrodzieniec i Jura Krakowsko-Częstochowska. Te malownicze lokacje stworzyły idealne tło dla świata pełnego magii i potworów, który przyciągnął miliony widzów z całego świata.

Zdjęcie Henry Cavill w drugim sezonie "Wiedźmina" / Jay Maidment / Netflix / materiały prasowe

Inland Empire (2006)

David Lynch, znany z tworzenia surrealistycznych i mrocznych historii, wybrał Polskę jako miejsce akcji swojego filmu "Inland Empire". Łódzkie zaułki i zaniedbane kamienice idealnie pasowały do atmosfery tajemnicy, jaką chciał stworzyć. W filmie pojawiają się również polscy aktorzy, co dodatkowo wzbogaca tę nietypową produkcję.

Dlaczego Polska?

Polska przyciąga filmowców nie tylko z powodu pięknych krajobrazów i autentycznych miejsc historycznych, ale także dzięki swojemu unikalnemu charakterowi. Kraj oferuje wiele różnorodnych scenerii - od górskich szczytów po średniowieczne zamki, które wprowadzały w zachwyt reżyserów z całego świata. Dlatego coraz częściej na wielkim ekranie możemy zobaczyć nasze rodzime miejsca w filmach, które zdobywają serca widzów na całym świecie.

