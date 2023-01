Występ w "Elvisie" był niewątpliwie przełomowym momentem w karierze Austina Butlera. Aktor, który jak dotąd pojawiał się w mało znanych produkcjach, dzięki brawurowej kreacji Króla Rock and Rolla błyskawicznie trafił do pierwszej ligi Hollywood. Za swoją rolę 31-letni gwiazdor otrzymał Złoty Glob, nagrodę People’s Choice, statuetkę AACTA oraz nominację do Oscara. Jak się właśnie okazało, swój sukces zawdzięcza on - przynajmniej częściowo - byłej partnerce.

Austin Butler zawdzięcza sukces "Elvisa" Vanessie Hudgens

Na początku stycznia aktor ujawnił w rozmowie z "The Hollywood Reporter", że do ubiegania się o rolę Presleya zachęciła go "przyjaciółka". "Miesiąc po tym, jak dowiedziałem się, że Baz Luhrmann kręci film o Elvisie, pojechaliśmy z przyjaciółką oglądać świąteczne lampki, a w radiu leciała bożonarodzeniowa piosenka Presleya. Zacząłem śpiewać, a ona spojrzała na mnie z uwagą i powiedziała: 'Musisz zagrać Elvisa'. Kilka tygodni później grałem na pianinie i ta sama przyjaciółka powiedziała: 'Mówię poważnie. Musisz zdobyć scenariusz'" - zdradził aktor.

Teraz w wywiadzie udzielonym "Los Angeles Times" Butler doprecyzował, że chodziło o Vanessę Hudgens . "Tak, byłem wtedy ze swoją ówczesną partnerką. Miała ten niezwykły moment jasnowidzenia. Wiele jej zawdzięczam, bo naprawdę we mnie uwierzyła i to mi bardzo pomogło" - podkreślił. Para zaczęła się spotykać w 2011 roku, kilka miesięcy po tym, jak Hudgens zerwała z Zacem Efronem. Po raz pierwszy widziano ich razem na przyjęciu urodzinowym siostry Ashley Tisdale.

Vanessa Hudgens: Dlaczego rozstała się z Austinem Butlerem?

Gdy trzy lata temu ogłoszono, że to Butler dostał główną rolę w filmowej biografii Presleya, gwiazda "High School Musical" pogratulowała ukochanemu na Instagramie nie kryjąc euforii. "Jestem wniebowzięta! Nie mogę się doczekać. Jestem z ciebie taka dumna, kochanie" - napisała aktorka. Zaledwie pół roku później para ogłosiła rozstanie, za oficjalny powód podając "rozbieżne harmonogramy pracy i podróży". Butler obecnie związany jest z topmodelką Kaią Gerber , zaś Hudgens spotyka się z bejsbolistą Cole’em Tuckerem.