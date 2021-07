Znamy zwycięzców Papaya Young Directors

Finał 8. Edycji Papaya Young Directors za nami. Jury tegorocznej edycji konkursu przyznało 5 nagród, 4 wyróżnienia oraz 4 nagrody specjalne. Dodatkowo drogą głosowania online został wyłoniony zwycięzca Nagrody Publiczności. Statuetki zostały rozdane 2 lipca podczas Finally: Gala w Parku Sowińskiego, a relację z gali można było obejrzeć na żywo w wybranych miejscach w Polsce i wybranych miastach Europy.

Grand Prix konkursu oraz nagrodę za najlepszy film w kategorii Music Stories zdobył Marcin Kluczykowski za teledysk "Zabawa" do piosenki Krzysztofa Zalewskiego (Catz 'N Dogz remix). Reżyser, w blisko 5-minutowym video groteskowo przeplata horror i komedię, współtworząc z muzyką ciekawy wizualnie koncept. Jak komentuje jury: "Ta praca od eksplikacji po realizację była najbardziej spójna koncepcyjnie, wymagała najmniej feedbacku i najbardziej nas na końcu zaskoczyła dopracowaną i przemyślaną w każdym filmowym elemencie formą".

Dodatkowe wyróżnienie za montaż nagrodzonego teledysku otrzymał Miron Kundzicz. Spośród filmów w tej kategorii nagrodę specjalną Panavision za najlepsze zdjęcia przyznano autorowi zdjęć i tym samym reżyserowi teledysku do utworu Kayah "Czarna Niedziela" - Michałowi Sierakowskiemu.



W kategorii Vertical Branded Stories by Facebook pierwsza nagroda powędrowała do Mariany Martinez za film dla marki Durex "Trampoline". Klip w kreatywny i humorystyczny sposób przekazuje często pomijany i bagatelizowany temat tabu związany z doborem odpowiedniego rozmiaru prezerwatyw. "Trampoline" otrzymał również nagrodę specjalną Lunapark. Film został doceniony za przedstawienie zwyczajnej chwili, która metaforycznie oddaje zmagania ludzi w tej dziedzinie życia.



Film "Bedtime Stories" dedykowany marce Durex w reżyserii Jiří Horenský’ego, zdobył pierwsze miejsce w kategorii Branded Stories. W nawiązującym do swojego tytułu filmie, reżyser ukazuje różne odcienie intymności przedstawiając seks jako coś znacznie głębszego niż wyłącznie fizyczne zbliżenie. Jury doceniło tutaj niezwykłą wrażliwość reżyserską, pokazanie różnorodności, wielości potrzeb i wielu wymiarów przyjemności oraz nietuzinkową podróż, pozwalającą odczuć zmysłowość w wielu formach. Podkreślono również czułość w pracy z aktorami, która zaowocowała doświadczeniem prawdziwej intymności na ekranie.



Kategoria Branded Stories obfitowała w tym roku w nagrody i wyróżnienia. Nagrodę specjalną Heliografu za szczególną wrażliwość wizualną dla tandemu reżyser i autor zdjęć otrzymali Mikołaj Piszczan i Miłosz Sawicki oraz Stefan Żółtowski za film "Pics or it didn’t happen" zrealizowany dla marki SAMSUNG. Nagrodę tę otrzymali również Zuzia Sorówka i Paweł Grabarek za film dla marki Durex “Wolność na naszych zasadach" Wyróżnienia za reżyserię otrzymali Nils Hansen za film reklamowy marki Audioteka "A Forgotten World" oraz duet Ola Hulbój & Michał Toczek za film "Żyłka czy plecionka?" zrealizowany dla marki Tyskie.



Najlepszym filmem w debiutującej w tym roku kategorii Vertical Women’s Stories by Facebook okazała się wyreżyserowana przez Barę Halířová animacja "Chained". Krótka animacja 2D w wymowny sposób przedstawia misję kolektywu Kuchinate, który pomaga afrykańskim kobietom szukającym azylu w Tel Avivie. To film pokazujący drogę kobiety: od utraty własnego domu, przez rozpacz, konieczność pokonania strachu i wreszcie znalezienie pomocy w nowym miejscu, gdzie może ona odbudować poczucie bezpieczeństwa, odnajduje swój krąg wsparcia. Jury pokreśliło, "umiejętne wykorzystanie pionowego kadru, które dopełnia historię przedstawiona na ekranie. Animacja jest wykonana ręcznie, w kontrze do, zwykle szybko edytowanych, filmów na stories. Ta precyzja i dbałość o detal urzekła jurorów, a twórczyni udowodniła, że w social mediach można tworzyć sztukę przez duże S."

Nagrodę specjalną ATM za najlepszą produkcję przyznano duetowi Karolina Fronik & Nadia Szymańska za "Lekcję historii" stworzoną dla fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Wyróżnienie za casting i pracę z aktorami przy tej samej produkcji otrzymali Miłosz Sawicki, Karolina Fronik i Nadia Szymańska.



Nagrodę Publiczności przyznano Gabrieli Baran i Mieszkowi Hajkowskiemu za film dla marki DPD “Dotarło? Dotarło!".



W tym roku udział w konkursie Papaya Young Directors zgłosiło 1248 osób - o 573 więcej niż w poprzedniej edycji. Artyści przesyłali aż 1645 prac, z czego 30 procent pochodziło z zagranicy - między innymi z Portugalii, Niemiec oraz Francji. Do finałowego etapu dostało się 31 prac, które oceniało ponad 100 przedstawicieli i przedstawicielek agencji reklamowych, specjalistów i specjalistek ze świata filmu, kultury i sztuki.