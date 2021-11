Znamy zwycięzców American Film Festival 2021

Spośród szesnastu fabuł w sekcji Spectrum widzowie wybrali film "Król nie żyje" (Down with the King) w reżyserii Diega Ongara.

"Król nie żyje" to kino pełne ciepła, empatii i pełnokrwistych bohaterów. Jednym z nich jest sławny raper (grany przez Freddy'ego Gibbsa, hip-hopowca również poza ekranem), który postanawia odpocząć od przemysłu muzycznego. Zaszywa się więc w małym miasteczku i zaczyna życie w zupełnie nowym wcieleniu.

Ze wszystkich dziewięciu dokumentów w sekcji American Docs publiczność nagrodziła "Królową pracującą" (Workhorse Queen) w reżyserii Angeli Washko.

"Królowa pracująca" przenosi nas do Rochester - typowo amerykańskiego miasta, z prężnie funkcjonującą sceną drag queen. To tutaj mieszka Ed Popil, który podczas występów wciela się w Panią Kashę Davis. Dokument jest opowieścią o jego poszukiwaniach własnego miejsca, na polu zarówno zawodowym, jak i osobistym.

Zwycięski film z sekcji Spectrum otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów - ufundowaną przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, z kolei laureat sekcji American Docs otrzymał 5 tys. dolarów - nagrodę ufundowaną przez BNY Mellon.



W trakcie stacjonarnej odsłony AFF-u widzowie zobaczyli łącznie 110 filmów pełnometrażowych, z czego 54 zostały pokazane w Polsce po raz pierwszy. Specjalnym gościem festiwalu był jeden z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiej kontrkultury, John Waters, który odebrał we Wrocławiu Indie Star Award - nagrodę honorującą wybitnych przedstawicieli niezależnego kina amerykańskiego.

To jednak nie koniec filmowych wrażeń. W dniach 1-14 grudnia zapraszamy na online'ową odsłonę festiwalu. Szczegółowy program wirtualnej części American Film Festival ujawnimy jutro o godz. 12:00. Również jutro rozpocznie się sprzedaż pojedynczych dostępów i pakietów dostępów na 5, 10 lub 30 filmów.

