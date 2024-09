W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło polskich twórców. Agnieszka Holland, której "Zielona granica" otrzymała w 2023 roku Nagrodę Specjalną, trzecie najważniejsze wyróżnienie festiwalu w Wenecji, zasiadła w jury czołowej sekcji wydarzenia. Na jego czele stanęła francuska aktorka Isabelle Huppert.

Reklama

O Złotego Lwa walczyli w tym roku między innymi Todd Phillips, Pablo Larrain, Justin Kurzel, Luca Guadagnino, Halina Reijn i Wang Bing. W Konkursie Głównym znalazło się 21 filmów.

Wenecja 2024: gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 7 Kevin Costner Źródło: Getty Images Autor: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Triumfował Pedro Almodóvar, który otrzymał Złotego Lwa za "W pokoju obok". To pierwszy film hiszpańskiego reżysera w języku angielskim. Główne role zagrały w nim laureatki Oscara: Tilda Swinton i Julianne Moore. Dla Almodóvara to drugie wyróżnienie, które otrzymał w Wenecji. W 1988 roku wyróżniono go Złotą Osellą za scenariusz "Kobiet na skraju załamania nerwowego".

Mistrzynią ceremonii zamknięcia była aktorka Sveva Alviti, która 28 sierpnia 2024 roku prowadziła także galę otwarcia festiwalu. Wcześniej Złote Lwy za całokształt twórczości otrzymali australijski reżyser Peter Weir i Sigourney Weaver, gwiazda serii "Obcy".

Pełna lista zwycięzców 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

Konkurs Główny

Złoty Lew: "W pokoju obok", reż. Pedro Almodóvar

Wielka Nagroda Jury: "Vermiglio", reż. Maura Delpero

Specjalna Nagroda Jury: "April", reż. Dea Kulumbegashvili

Srebrny Lew za reżyserię: Brady Corbet, "The Brutalist"

Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki: Nicole Kidman, "Babygirl"

Aktorka nie mogła osobiście odebrać nagrody. Musiała opuścić Wenecję z powodu osobistej tragedii. Puchar Volpiego w jej imieniu odebrała reżyserka Halina Reijn.

"Pojawiłam się dziś w Wenecji, by niedługo później dowiedzieć się, że moja piękna, odważna matka Janelle Ann Kidman właśnie zmarła. Jestem w szoku i muszę teraz być ze swoją rodziną. Ta nagroda jest dla niej. Ukształtowała mnie i prowadziła mnie" - napisała aktorka w krótkim oświadczeniu, które przeczytała reżyserka. "To zderzenie życia i sztuki łamie mi serce".

"Wszyscy cię kochamy, Nicole" - dodała chwilę później Reijn. Wiadomość o tragedii Kidman wyraźnie poruszyła osoby zebrane na gali. Brady Corbet, który odebrał nagrodę za reżyserię filmu "The Brutalist", na początku swojej mowy przekazał aktorce kondolencje.

Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora: Vincent Lindon, "The Quiet Son"

Złota Osella za Najlepszy Scenariusz: Murilo Hauser i Heitor Lorega, "I'm Still Here"

Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora: Paul Kircher, "And Their Children After Them"

Zdjęcie Vincent Lindon z Pucherem Volpiego za rolę w filmie "The Quiet Son" / Vittorio Zunino Celotto / Staff / Getty Images

Sekcja Horyzonty

Najlepszy film: "The New Year That Never Came", reż. Bogdan Mureșanu

Najlepsza reżyseria: Sarah Friedland, "Familiar Touch"

Specjalna Nagroda Jury: "One Of Those Days When Hemme Dies", reż. Murat Firatoglu

Najlepsza aktorka: Kathleen Chalfant, "Familiar Touch"

Najlepszy aktor: Francesco Gheghi, "Familia"

Najlepszy scenariusz: Scandar Copti, "Happy Holidays"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Who Loves The Sun", reż. Arsenal Shakiba

Nagroda im. Luigiego de Laurentisa za Pierwszy Film: "Familiar Touch", reż. Sarah Friedland

Zdjęcie Nicole Kidman nie mogła odebrać nagrody z film "Babygirl" z powodu osobistej tragedii / Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

Sekcja Venice Classics

Najlepszy dokument o kinie: "Chain Reactions", reż. Alexandre O. Philippe

Najlepiej odrestaurowany film: "Oto Bombo", reż. Nanni Moretti

Sekcja Venice Immersive

Główna Nagroda Jury: "Ito Meikyu", reż. Boris Labbe

Specjalna Nagroda Jury: "Oto’s Planet", reż. Gwenael Francois

Nagroda za osiągnięcia: "Impulse: Playing With Reality", reż. May Abdalla i Barry Gene Murphy