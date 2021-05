Znamy tytuł filmu inspirowanego dzieciństwem Stevena Spielberga

Od jakiegoś czasu pojawiają się nowe informacje na temat przygotowywanego właśnie filmu, którego inspiracją było dzieciństwo Stevena Spielberga. Jednak dopiero teraz poznaliśmy jego tytuł - "The Fabelmans" ("Fabelmanowie"). Potwierdza on wcześniejsze informacje o tym, że prawdziwe postaci z dzieciństwa Spielberga, jak również on sam, pojawią się w filmie pod zmienionymi imionami.

Steven Spielberg / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Reklama

Tytuł nowego filmu Spielberga może wskazywać również na to, że opowiedziana w nim historia będzie luźno oparta na biografii reżysera i można spodziewać się po nim tego, że nie będzie twardo trzymał się faktów. Wiadomo, że głównym bohaterem filmu, alter ego Spielberga, będzie chłopiec o imieniu Sammy.



Jak informuje portal "Slashfilm", odpowiedzialna za casting do filmu "The Fabelmans" Cindy Tolan jest w trakcie poszukiwań chłopców, którzy wcielą się w postać Sammy'ego. Poszukiwani są chłopcy w dwóch przedziałach wiekowych: od 6 do 8 oraz od 14 do 18 lat. Wskazuje to na to, że opowieść o filmowym dojrzewaniu Spielberga rozciągnięta będzie w czasie o dużą część młodości reżysera.

Reklama

"The Fabelmans" zapowiada się na najbardziej osobisty projekt Spielberga. W jego obsadzie są już Michelle Williams ("Manchester by the Sea"), Paul Dano ("Niech poleje się krew") i Seth Rogen ("Sąsiedzi"). Williams i Dano wcielą się w postaci inspirowane rodzicami Spielberga. Rogenowi przypadła w udziale rola ulubionego wujka Spielberga.

Scenariusz filmu "The Fabelmans" Spielberg napisał razem z Tonym Kushnerem, który jest autorem scenariuszy innych filmów Spielberga ("Monachium", "Lincoln", "West Side Story"). To pierwszy raz od dwudziestu lat, kiedy słynny reżyser uczestniczył w procesie pisania scenariusza swojego filmu. Ostatni raz miało to miejsce w 2001 roku, kiedy był współautorem scenariusza filmu "A.I. Sztuczna inteligencja".

Zanim "The Fabelmans" trafi do kin, wcześniej zobaczymy tam wyreżyserowaną przez Spielberga kolejną ekranizację musicalu "West Side Story". Jej premierę zaplanowano na 10 grudnia 2021 roku.