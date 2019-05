Znamy obsadę i tytuł kolejnego filmu Christophera Nolana

Wytwórnia Warner Bros. potwierdziła, że rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Christophera Nolana. Podano także tytuł produkcji. Brzmi on "Tenet".

Fabuła filmu trzymana jest w tajemnicy. Ma ona dotyczyć międzynarodowego szpiegostwa i zawierać wiele zapierających dech scen akcji.



Ogłoszono także pełną obsadę filmu. Do Johna Davida Washingtona ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman"), Roberta Pattinsona ("High Life", "Good Time") i Elizabeth Debicki ("Wdowy") dołączyli Michael Caine (trylogia "Mrocznego Rycerza"), Kenneth Branagh ("Dunkierka"), Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson ("Kick-Ass") i Clémence Poésy (seria "Harry Potter").



Wideo "Dunkierka" [trailer 3]

Film będzie pierwszą produkcją Nolana od czasu nagrodzonej trzema Oscarami "Dunkierki" z 2017 roku. Brytyjczyk jest jego producentem, reżyserem i scenarzystą.



Operatorem będzie Hoyte van Hoytema ("Dunkierka") a montażystką Jennifer Lame ("Manchester by the Sea", "Dziedzictwo. Hereditary"). Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, laureat Oscara za "Czarną Panterę".



Zdjęcia mają mieć miejsce w aż siedmiu krajach. "Tenet" wejdzie do kin 17 lipca 2020 roku.