Znamy nominowanych do Paszportów "Polityki" 2019

Bartosz Bielenia - za kreację aktorską w filmie "Boże Ciało", Bartosz Kruhlik - za reżyserię i scenariusz filmu "Supernova" oraz Mateusz Pacewicz - za scenariusz filmu "Boże Ciało" - to tegoroczni nominowani do Paszportów "Polityki" w kategorii FILM.

Bartosz Bielenia, Bartosz Kruhlik i Mateusz Pacewicz: Kto z nich otrzyma Paszport "Polityki"? /Leszek Zych / Polityka /materiały prasowe

Aż dwóch z tegorocznych nominowanych do Paszportów "Polityki" w kategorii FILM to twórcy polskiego kandydata do Oscara "Bożego Ciała". Zarówno aktor Bartosz Bielenia, jak i scenarzysta Mateusz Pacewicz - obaj 27-latkowie - to najmłodsi spośród tegorocznych nominowanych we wszystkich kategoriach.

Reklama

Ogromny sukces filmu Jana Komasy - obraz obejrzało już na ekranach kin ponad milion widzów - jest w dużej mierze zasługą charyzmatycznego Bartosza Bieleni - debiutujący w głównej roli aktor za swoją kreację zebrał już szereg nagród. Tylko na Festiwalu w Gdyni otrzymał dwa wyróżnienia: uhonorowano go "Kryształową Gwiazdę Elle", a Onet obwołał "Odkryciem Festiwalu". Odtwórca roli Daniela zdobył również "Złotego Szczeniaka" na Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu, a także nagrody dla najlepszego aktora: "Srebrnego Hugona" na a 55. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago oraz na festiwalach w Al-Dżunie w Egipcie i Bordeaux we Francji.



Powstanie "Bożego Ciała" było możliwe dzięki scenariuszowi Mateusza Pacewicza, który za swój tekst otrzymał w 2016 roku nagrodę w Konkursie Scenariuszowym "Script Pro". "Boże Ciało" jest scenariuszowym debiutem 27-latka. W 2020 roku na ekrany kin trafi kolejny film, będący efektem jego współpracy z reżyserem Janem Komasą - chodzi o sequel głośnej "Sali samobójców".



"Boże Ciałó" opowiada historię 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Boże Ciało" [trailer] materiały dystrybutora

Bartosz Kruhlik to reżyser filmu "Supernova" - nagrodzonej na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za najlepszy reżyserski debiut

"Moim celem było zrobić film, który mnie samego zaskoczy, zmieni twórczo. Chcę naprawdę czuć, że zrobiliśmy coś cennego" - reżyser mówił w rozmowie z Interią. Jego film to utrzymana w realistycznym stylu, krwista obyczajowa opowieść, oscylująca na granicy dramatu, thrillera i kina katastroficznego.



Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden dzień i jedno zdarzenie, które zmieni ich losy. Oto polityk, który chce wygrać wybory; policjant, pragnący dotrwać spokojnie do emerytury; i mieszkaniec polskiej wsi, który ma rodzinę na utrzymaniu. Nieszczęśliwy wypadek pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Ludzie postawieni w sytuacji granicznej - a także widzowie - staną przed pytaniem o rolę przypadku i przeznaczenia w życiu każdego z nas.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Supernova" [trailer] materiały dystrybutora

Paszporty "Polityki" przyznawane są młodym twórcom, którzy "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie".



Nagrody wręczane są od 1993 r. w kategoriach: film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, a także - od 2016 r. - w kategorii kultura cyfrowa.



Gala wręczenia Paszportów "Polityki" 2019 będzie transmitowana 14 stycznia 2020 o godz. 20.15 na antenie TVN.