Znamy nominacje do Węży 2020

Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) ogłosiła nominacje do swoich corocznych nagród - Węży, wręczanych najgorszym polskim filmom. Najwięcej szans na statuetki, aż jedenaście, ma komedia "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3". Przypomnijmy, że w kinach widziało ją aż 2,39 mln widzów...

Katarzyna Łaniewska w scenie z filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" /materiały prasowe

Pierwszego kwietnia 2020 Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) już po raz dziewiąty przyzna wyróżnienia dla najgorszych polskich produkcji kinowych. Na razie poznaliśmy nominacje do tych nagród.

Reklama

- Rok 2019 był świetnym rokiem dla polskiego kina - zarówno tego dobrego, jak i złego. Najlepsze polskie filmy zdobywały popularność i dobrą opinię w kraju i za granicą (aż do nominacji oscarowych włącznie). Te najgorsze, często (przyznajemy) równie popularne w kinach, żerowały na najniższych instynktach, przerażały błędami w filmowym rzemiośle, czasem wręcz obrażały dobry smak fanów kinowej rozrywki - piszą w komunikacie organizatorzy Węży.



- Nominacje do tegorocznych Węży pokazują, które tytuły udały się najgorzej i wywołały nasz poważny sprzeciw. Równocześnie chcemy, jako Akademia, zauważyć coraz ciekawsze próby tworzenia polskiego kina gatunkowego i nadążania za światowymi trendami. Czasami z niezłym skutkiem. A czasami z gorszym. W tym roku zdecydowaliśmy się zrezygnować z kategorii "Efekt specjalnej troski" bo nic nami aż tak nie wstrząsnęło. Zauważyliśmy też lekką poprawę polskiego kina zaangażowanego i dlatego w miejsce kategorii "Żenujący film na ważny temat" wprowadziliśmy nową - "Najgorszy sequel, prequel lub remake" - dodają.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" [trailer] materiały dystrybutora

- Pozostałe kategorie pozostają bez zmian. W zbliżających się niełatwych dla kultury, rozrywki a także życia społecznego czasach zdecydowaliśmy się nie organizować w tym roku gali Węży (odbijemy sobie za trochę ponad 365 dni przy jubileuszowej 10. edycji). Zamiast tego werdykt ogłosimy 1 kwietnia w internecie i oczywiście polecamy wszystkie nagrodzone i nominowane filmy do samodzielnego obejrzenia w domowym zaciszu, w miarę jak będą pojawiać się na rozmaitych platformach i nośnikach - podsumowują.



Węże 2020 - nominacje:

Wielki Wąż - najgorszy film:

Diablo. Wyścig o wszystko (reż. Michał Otłowski, Daniel Markowicz; prod. Daniel Markowicz) - za cudownie nieudolną wariację na temat "Szybkich i wściekłych" i namówienie kilku dobrych aktorów, by zagrali tak źle jak tylko potrafią

Futro z misia (reż. Kacper Anuszewski, Michał Milowicz; prod. Anna Siergiej, Michał Milowicz) - za cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe

Jak poślubić milionera? (reż. Filip Zylber; prod. Ryszard Sibilski, Magdalena Cieślak, Magdalena Jaworska, Małgorzata Retei) - za opowieść tak sztampową i stereotypową, że bardziej byłoby naprawdę trudniej

"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" (reż. Kordian Piwowarski; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska) - za popsucie filmowej legendy i wzorzec złej kontynuacji po latach przerwy

"Sługi wojny (reż. Mariusz Gawryś; prod. Włodzimierz Niderhaus) - za kino sensacyjne pozbawione sensacji. I sequel, którego nikt nie chciał, ani nie potrzebował (no może poza jego twórcą)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sługi wojny" [trailer] materiały dystrybutora

Najgorsza reżyseria:

Kacper Anuszewski ("Serce do walki")

Kacper Anuszewski, Michał Milowicz ("Futro z misia")

Mariusz Gawryś ("Sługi wojny")

Michał Otłowski, Daniel Markowicz ("Diablo. Wyścig o wszystko")

Kordian Piwowarski ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")



Najgorszy scenariusz:

Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski ("Futro z misia")

Mariusz Gawryś, Maciej Strzembosz ("Sługi wojny")

Ilona Łepkowska ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Daniel Markowski, Michał Otłowski ("Diablo. Wyścig o wszystko")

Karolina Szymczyk-Majchrzak ("Jak poślubić milionera?")

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jak poślubić milionera" [trailer] materiały dystrybutora

Najgorszy sequel, prequel, remake:

"Kobiety mafii 2" (reż. i prod. Patryk Vega)

"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" (reż. Kordian Piwowarski; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

"Sługi wojny" (reż. Mariusz Gawryś; prod. Włodzimierz Niderhaus)



Najgorsza rola męska:

Piotr Adamczyk ("Kobiety mafii 2")

Michał Milowicz ("Futro z misia")

Mikołaj Roznerski ("Diablo. Wyścig o wszystko")

Mikołaj Roznerski ("Fighter")

Przemysław Sadowski ("Futro z misia")

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Futro z misia" [trailer 2] materiały dystrybutora

Najgorsza rola żeńska:

Grażyna Błęcka-Kolska ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Małgorzata Foremniak ("Jak poślubić milionera?")

Roma Gąsiorowska ("Całe szczęście")

Ewa Kasprzyk ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Karolina Szymczak ("Diablo. Wyścig o wszystko")

Najgorszy duet na ekranie:

Maciej Maleńczuk/wino ("Solid Gold")

Michał Milowicz/Przemysław Sadowski ("Futro z misia")

Agnieszka Popławska/Otar Saralidze ("Kobiety mafii 2")

Katarzyna Skrzynecka/Maciej Zakościelny ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Karolina Szymczak/Tomasz Włosok ("Diablo. Wyścig o wszystko")

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Diablo. Wyścig o wszystko" [trailer] materiały dystrybutora

Występ poniżej talentu:

Janusz Chabior ("Kobiety mafii 2")

Maciej Maleńczuk ("Solid Gold")

Cezary Pazura ("Diablo. Wyścig o wszystko")

Zbigniew Wardejn ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3)

Wiktor Zborowski ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Najbardziej żenująca scena:

Goły tyłek Daniela Olbychskiego ("Polityka")

Małgorzata Foremniak wykładająca, jak podrywać milionerów ("Jak poślubić milionera?")

Dawid Ogrodnik z pluszowym zającem ("Ciemno, prawie noc")

Piesek liżący penisa ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Katarzyna Warnke udzielająca wywiadu - "Dziewczyny, zrywamy pajęczyny" ("Kobiety mafii 2")

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobiety mafii 2" [trailer bez cenzury] materiały dystrybutora

Najgorszy teledysk okołofilmowy:

Bezczel - "Żyć aż do bólu" ("Proceder") - reżyser nieznany

Pectus ft. Kasia Cerekwicka - "Głowę noś do góry" ("Jak poślubić milionera?") reżyser: Marcin Martinez Swystun

Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski - "Szukaj mnie" ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3") - reżyser nieznany

Sobota ft. Kabe - 6 rano ("Kobiety mafii 2") reżyser: Wini

Mateusz Ziółko i Tabb - "Legiony" ("Legiony") reżyser Alan Kępski

Najgorszy plakat:

"Całe szczęście" (prod. Tomasz Blachnicki, Anna Wiśniewska-Gill; dystr. Next Film)

"Diablo. Wyścig o wszystko" (prod. Daniel Markowicz; dystr. Kino Świat)

"Fighter" (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. Kino Świat)

"Futro z misia" (prod. Anna Siergiej, Michał Milowicz; dystr. Monolith Films)

"Serce do walki" (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Serce do walki" [trailer] materiały dystrybutora

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

"Dogonić marzenia" - org. "Ride Like a Girl" (dystr. Mayfly)

"Impostor" - org. "The Hole in the Ground" (dystr. M2)

"Królowe zbrodni" - org. "The Kitchen" (dystr. Warner Bros)

"Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki" - org. "Gaston Lagaffe" (dystr. Kino Świat)

"Na zawsze razem" - org. "Amanda" (dystr. Best Film)

Najwięcej nominacji:

"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" - 11

"Diablo. Wyścig o wszystko" - 8

"Futro z misia" - 7

"Kobiety mafii 2" - 6

"Jak poślubić milionera?" - 5

"Sługi wojny" - 4

Popkulturowa Akademia Wszystkiego przyznająca rokrocznie antynagrody Węże i popkulturowe nagrody Misie to zbiór blisko 200 osób działających zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej polskiej kultury. Są to dziennikarze, krytycy, osoby wielu artystycznych zawodów, animatorzy kultury...