"Znam kogoś, kto cię szuka": Andrzej Chyra w roli głównej

"Znam kogoś, kto cię szuka" to film młodej reżyserki polskiego pochodzenia, Julii Kowalski, w którym główną rolę zagrał Andrzej Chyra. Dramat miał premierę na festiwalu w Cannes w 2015 roku. Teraz produkcję można oglądać w serwisie ARTE po polsku.

Kadr z filmu "Znam kogoś, kto cię szuka" /materiały prasowe

W filmie "Znam kogoś, kto cię szuka" reżyserka Julia Kowalski opowiada losy polskiego robotnika Józefa, w którego wciela się Andrzej Chyra.

Reklama

Mężczyzna przyjeżdża do Francji do pracy na budowie oraz po to, aby odnaleźć swojego syna Romana, którego porzucił 15 lat wcześniej. Rose, nastoletnia córka szefa, oferuje mu pomoc w poszukiwaniach.

Wkrótce dziewczyna zakochuje się w Romanie, a ich spotkanie ma nieoczekiwany wpływ na życie obojga bohaterów.



"Chciałam nakręcić film niestroniący od emocji, bez wahania ukazujący sytuacje doprowadzone do skrajności, nieobawiający się śmieszności. Film ukazujący jaskrawe postacie i opisujący proste uczucia, film szczery i pozbawiony fałszywej skromności" - mówi Julia Kowalski.

"W tym projekcie chciałam połączyć dwa tematy, które są dla mnie szczególnie ważne: filmowanie nastoletnich lat i moje polskie korzenie. (...) Poprzez tę historię chcę zmierzyć się z potężnymi, złożonymi i czasem gorzkimi uczuciami, których wszyscy w życiu doświadczamy, szczególnie w okresie dojrzewania" - dodaje reżyserka.

"Znam kogoś kto cię szuka" ("Crache coeur") miał premierę na Festiwalu w Cannes (selekcja ACID 2015), otrzymał nagrodę Prix Sopadin w kategorii "Najlepszy scenariusz", wyróżnienie specjalne na Film Festival Cottbus (2015) oraz Nagrodę Jury Licealistów w Konkursie Francuskich Debiutów Fabularnych na Europejskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Premier Plans" w Angers (2016).

Film był ponadto prezentowany m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Busan, Festiwalu Filmowym w Gdyni, Łodzi, a także na Festiwalu Nowe Horyzonty. Uzyskał 2 nominacje: na Festiwalu Młodzi i Film w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych (2016) i na Tofifest w konkursie From Poland. Konkurs Polski (2015).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Znam kogoś, kto cię szuka" [trailer] materiały dystrybutora

Julii Kowalski urodziła się w 1979 roku we Francji w rodzinie polskich imigrantów. Już w pierwszym jej filmie dokumentalnym pojawił się motyw poszukiwania tożsamości i powrotu do korzeni. Od tamtej pory podejmuje swoje ulubione tematy: środowisko robotnicze, Polska, okres dojrzewania, rodzina, seksualność.

Film krótkometrażowy jej autorstwa "Musique de chambre" był pokazywany na wielu festiwalach, między innymi w Clermont-Ferrand, Breście, na Indie Lisboa, w Tampere i Recife. Jej debiutancki pełnometrażowy film fabularny "Znam kogoś, kto cię szuka" otrzymał nagrodę Sopadin za najlepszy scenariusz w 2014 r. i miał premierę w Cannes w selekcji Acid 2015.

Film "Znam kogoś, kto cię szuka" można do 30 listopada obejrzeć w bezpłatnym serwisie VOD - ARTE po polsku.