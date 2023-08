Od momentu ogłoszenia informacji o realizacji kolejnej wersji filmowej słynnego "Znachora" w sieci niemal wrze. Widzom pomysł ten nie do końca przypadł do gustu, czego wyrazem były negatywne komentarze pod materiałami na temat nowości Netfliksa. Ostatnio o produkcji zdecydował się opowiedzieć Leszek Lichota , który wciela się w profesora Rafała Wilczura. Aktor, podczas wizyty w studiu "Dzień dobry TVN", zdradził, dlaczego zdecydował się przyjąć tak kultową rolę.

Reklama

Zdjęcie Leszek Lichota jako profesor Rafał Wilczur / materiały prasowe

Lichota przyznał szczerze, że gdyby nie on, to na pewno ktoś inny chętnie przyjąłby tą propozycję. On sam traktuje nowe wyzwanie jako prezent od losu. Do swojej roli zresztą pieczołowicie się przygotowywał. Aktor zdradził, że w filmie występuje bez charakteryzacji, dlatego ekipa musiała czekać dłuższy czas aż urosną mu włosy i broda.

Cała ekipa do "Znachora" podeszła z ogromnym szacunkiem. Twórcy postanowili zadbać o detale i przygotować produkcję, która choć będzie nawiązywać do głównego wątku, będzie nieco rozwinięta i poszerzona.

"Każde pokolenie ma prawo opowiadać po swojemu evergreeny" - powiedział aktor w "Dzień Dobry TVN".

"Znachor": Zwiastun i data premiery

Nowa wersja "Znachora" zadebiutuje na ekranach 27 września 2023 roku.

Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Na podstawie kultowej powieści "Znachor" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

W postać Marysi, córki prof. Wilczura, wcieli się Maria Kowalska, z kolei właścicielkę młyna Zośkę zagra Anna Szymańczyk. W roli hrabiego Czyńskiego zobaczymy Ignacego Lissa, a jego rodziców zagrają Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski. Ponadto w filmie wystąpią również m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Artur Barciś.

Reżyserem jest debiutujący w filmie fabularnym Michał Gazda, autorami scenariusza są Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski, a za zdjęcia odpowiedzialny jest Tomasz Augustynek. Producentką filmu jest Magdalena Szwedkowicz.