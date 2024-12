Zmiana nazwy głośnego musicalu! Jak brzmi nowy tytuł kontynuacji "Wicked"?

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Musical "Wicked" z przytupem wszedł do kin i zajął jedno z topowych miejsc w światowym box office. Nic dziwnego, że w przygotowaniu znalazła się już druga część, do tej pory zwana "Wicked: Part Two". Producenci zdecydowali się jednak na zmianę tytuły. Jak brzmi nowa nazwa kontynuacji i kiedy trafi ona do kin?

Zdjęcie Cynthia Erivo i Ariana Grande grają głóne role w "Wicked" / materiały prasowe