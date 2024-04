Zmarła Eleanor Coppola. Twórczyni "Serc ciemności" i żona sławnego reżysera miała 87 lat

Coppola przyszła na świat 4 maja 1936 roku. Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski z dyplomem z projektowania użytkowego i rozpoczęła pracę w przemyśle filmowym. Na planie horroru "Obłęd", przy którym pomagała przy scenografii, spotkała debiutującego reżysera Francisa Forda Coppolę. Gdy po kilku miesiącach randkowania kobieta odkryła, że jest w ciąży, para się pobrała.

Eleanor towarzyszyła swojemu mężowi podczas prac nad jego kolejnymi filmami. Przy "Czasie Apokalipsy" pełniła rolę dokumentalistki. Produkcja filmu napotykała kolejne trudności. Tajfun zniszczył część dekoracji, grający główną rolę Martin Sheen dostał ataku serca, Marlon Brando przyprawiał swoim zachowaniem wszystkich o ból głowy, a rząd Filipin zwlekał z dostarczeniem obiecanych helikopterów. Coppola dostał załamania nerwowego, a Eleanor w pewnym momencie namawiała go nawet, by porzucił projekt.

Zdjęcie Nicolas Cage, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola i Eleanor Coppola / Jeff Vespa / Contributor / Getty Images

Eleanor Coppola: Dokument o realizacji filmu jej męża przyniósł jej uznanie

Gotowy film ukazał się w 1979 roku i otrzymał Złotą Palmę w Cannes oraz osiem nominacji do Oscara (został nagrodzony za zdjęcia i dźwięk). Nagrany na planie "Czasu Apokalipsy" materiał posłużył Eleanor do realizacji dokumentu "Serca ciemności". Ukazał się on w 1991 roku i spotkał się ze znakomitym przyjęciem. Żona twórcy "Ojca Chrzestnego" otrzymała za niego między innymi Emmy i nagrodę Gildii Reżyserów Filmowych.

Eleanor była obecna w twórczym życiu wszystkich członków swojej rodziny. Towarzyszyła córce Sofii na planach jej filmów, realizując między innymi dokument ze zdjęć do "Marii Antoniny". W 2016 roku debiutowała jako reżyserka fabuły. "Paryż może poczekać" był komedią romantyczną z Diane Lane i Alekiem Baldwinem w rolach głównych. W 2020 roku nakręciła swój ostatni film "Miłość to miłość to miłość".

Była także pisarką. Wydała wspomnienia z planu "Czasu Apokalipsy" w 1979 roku i autobiografię "Notes on a Life" w 2008 roku. Niedawno skończyła prace nad trzecią publikacją.