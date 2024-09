Zmarł Will Jennings. Napisał jedną z najpiękniejszych filmowych piosenek

W czasie swojej kariery Jennings napisał ponad 500 piosenek. Współpracował z Whitney Houston, Erikiem Claptonem, Mariah Carey, Timem McGrawem i Steve'em Winwoodem. W 2006 roku zaproszono go do Songwriters Hall of Fame.

Will Jennings. Te piosenki przeszły do historii filmu

Kinomani znali go przede wszystkim jako twórcę piosenek filmowych. Za "Up Where We Belong" z "Oficera i dżentelmena" otrzymał swojego pierwszego Oscara razem z Jackiem Nitzschem i Buffy Sainte-Marie. Drugą statuetkę przyniosła mu piosenka "My Heart Will Go On" z "Titanica", którą napisał razem z Jamesem Hornerem.

Reklama

Wideo "Titanic: 25. rocznica" [trailer]

"Poznałem kiedyś pełną życia kobietę, miała chyba ze 101 lat. To było dwa lata przed [premierą 'Titanica']. Przypomniałem sobie o niej. Zdałem sobie sprawę, że teoretycznie mogła być na Titanicu. Więc napisałem piosenkę z punktu widzenia osoby w podeszłym wieku, która patrzy wiele lat wstecz. Oczywiście, to historia miłosna zrobiła ten film. Efekty specjalne były imponujące, aktorzy wspaniali. Jednak to była przede wszystkim historia miłosna" - wspominał swoją pracę nad "My Heart Will Go On" w rozmowie z serwisem Songfacts.

Will Jennings. Inne znane piosenki

Jennings i Eric Clapton napisali piosenkę "Tears in Heaven", która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu "Rush". Utwór wyróżniono trzema nagrodami Grammy i nominacją do Złotego Globu. Piosenka powstała w reakcji na tragiczną śmierć czteroletniego syna Claptona w 1991 roku.

Był także współtwórcą utworu "Valerie" Steve'a Winwooda z 1982 roku. 22 lata później Eric Prydz wykorzystał jego sample do stworzenia piosenki "Call on Me".