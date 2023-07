Zmarł Stu Silver. Scenarzysta filmowy i telewizyjny miał 76 lat

Smutną informację potwierdził syn Silvera. Przyczyną jego śmierci był rak prostaty.

Urodził się 29 czerwca 1947 roku. Po studiach pragnął zostać aktorem. Występował na Broadwayu, między innymi w musicalu "Dance with me". W tym samym czasie rozpoczął karierę scenariopisarską. Na początku pisał do sitcomu "Soap". Praca nad serialem przyniosła mu nominację do nagrody Emmy.

Największe uznanie przyniosła mu czarna komedia "Wyrzuć mamę z pociągu" w reżyserii Danny'ego DeVito, luźno zainspirowana "Nieznajomymi z pociągu" Alfreda Hitchcocka. Film otrzymał nominację do Oscara za drugoplanową rolę Anne Ramsey.

Poza tym pisał głównie dla telewizji, między innymi do serialu "Webster".

Pozostawił po sobie syna Daniela.