Zmarł Roberto Orci. Scenarzysta cenionych blockbusterów miał 51 lat

Roberto Orci nie żyje. Był scenarzystą filmów z serii "Star Trek" i "Transformers"

Urodzony 20 lipca 1973 roku Roberto Orci do 10 roku życia wychowywał się w Meksyku. Uczęszczał do Crossroads School w Los Angeles, w której poznał innego miłośnika kina, Alexa Kurtzmana. To właśnie ich przyjaźń zapoczątkowała drogę do gigantycznego sukcesu w branży. Wspólna pasja i miłość do kina sprawiła, że na początku XXI wieku stali się oni jednymi z najbardziej rozchwytywanych scenarzystów.

Pracę w Hollywood rozpoczęli od seriali "Herkules" oraz "Xena: wojownicza księżniczka". Ich debiutem na wielkim ekranie był film "Wyspa" Michaela Baya z 2005 roku. Niedługo później ceniony duet rozpoczął owocną współpracę z J.J. Abramsem. To wtedy mieli okazję pracować przy cenionych przez publiczność na całym świecie kinowych widowiskach, w tym "Mission: Impossible III" czy seria "Star Trek".

W kolejnych latach scenarzyści pracowali także przy widowisku "Legenda Zorro" (2005), dwóch częściach filmu "Transformers" oraz przy "Niesamowitym Spider-Manie 2" (2014).

W 2014 roku duet ogłosił, że nie będzie już współpracował przy projektach filmowych, a Orci zajął się tworzeniem serialu "Matador".

Roberto Orci zmarł w wieku 51 lat

Przyczyną śmierci mężczyzny była choroba nerek. Mężczyzna zmarł w swoim domu w Los Angeles.

"Mój pierwszy szef w Hollywood powiedział, że scenariusz do 'Star Trek' był najlepszym, jaki kiedykolwiek czytał - i nie żartował. Roberto Orci był pokoleniowym talentem scenopisarskim, a jego śmierć w wieku zaledwie 51 lat jest tragiczną stratą, ponieważ jestem pewien, że powstałoby jeszcze więcej arcydzieł. Żegnamy jednego z największych" - napisał Joe Russo na platformie X.