Niels Arestrup nie żyje. Mężczyzna odszedł w wieku 75 lat

Niels Arestrup urodził się 8 lutego 1949 roku. Jego matka pochodziła z Francji, natomiast ojciec miał duńskie korzenie. Mężczyzna dorastał w skromnych warunkach w Paryżu. Po oblaniu egzaminów maturalnych podejmował się dorywczych prac, a następnie wkroczył do świata telewizji i teatru. Debiut fabularny zaliczył w filmie telewizyjnym "Miss O'Gynie et les hommes fleurs" w 1974 roku. W tym samym roku wystąpił również w cenionej produkcji Chantal Akerman "Ja, ty, on, ona", co pozwoliło mu na dalszy rozwój w rodzimym kinie niezależnym.

Był legendą. Został laureatem aż trzech Cezarów

Kariera Arestrupa szczególnie rozkwitła dopiero po roku 2000. Największy rozgłos dała mu udana współpraca z Jacquesem Audiardem. Wspólnie pracowali nad produkcją "W rytmie serca" (2005), a następnie przy "Proroku" (2009). Oba występy przyniosły mu Cezara w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy". W 2013 roku otrzymał trzecie wyróżnienie za rolę w filmie "Francuski minister" Bertranda Taverniera, stając się zaszczytnym posiadaczem największej ilości nagród w tej kategorii.

Z jego filmografii należy wyróżnić również takie dzieła jak "Motyl i skafander", "Dyplomacja", "Czas wojny" czy "Van Gogha. U bram wieczności".

Informację o śmierci aktora podała jego żona, artystka Isabelle Le Nouvel. Mężczyzna zmarł w wieku 75 lat.

