W wieku 43 lat zmarł w Los Angeles aktor filmowy i telewizyjny Chadwick Boseman znany z roli Czarnej Pantery w serii filmów wytwórni Marvel Studios - poinformowała jego agentka Nicki Fioravante. Przyczyną zgonu była choroba nowotworowa.

Chadwick Boseman (1977-2020) /Valerie MACON / AFP /East News

W 2016 roku u aktora zdiagnozowano raka jelita grubego w III stopniu zaawansowania. Sytuacja pogorszyła się jeszcze w 2020 roku, kiedy u Bosemana stwierdzono IV stopień zaawansowania nowotworu. Gwiazdor "Czarnej Pantery" nie opowiadał publicznie o swojej chorobie.



Zdjęcie Chadwick Boseman w drodze do szpitala w czerwcu 2020 / GEDU, SALA/Backgrid / East News

W trakcie leczenia (kilka operacji i cykle chemioterapii) kontynuował pracę na planach filmowych. Mogliśmy go oglądać m.in. w niedawnym filmie Spike'a Lee "Pięciu braci", biograficznym obrazie "Marshall" oraz czekającym na premierę dramacie "Ma Rainey's Black Bottom".

Boseman zmarł w domu, przy jego łóżku czuwała żona oraz rodzina aktora.



Informację o śmierci Bosemana Ken Feige, prezydent Marvel Studios, nazwał "straszną". "Był naszym T’Challą, nasza Czarna Panterą, naszym drogim przyjacielem. Za każdym razem, gdy pojawiał się na planie, promieniował charyzmą i radością, a z każdym pojawieniem się na ekranie, tworzył coś prawdziwie wyjątkowego" - oświadczył Keige.

Zmarłego aktora pożegnał na Twitterze kandydat na prezydenta USA Joe Biden.

"Prawdziwa siła Chadwicka Bosemana wykraczała poza to, co widzieliśmy na kinowym ekranie. Od Czarnej Pantery do Jackiego Robinsona, inspirował pokolenia, pokazując im, że mogą być, kim tylko chcą - nawet superbohaterami" - napisał Biden.



Bosemana pożegnała także Kamala Harris, kandydatka Demokratów na urząd wiceprezydenta w nadchodzących wyborach w USA. Nazywając Bosemana swoim przyjacielem, napisała: "Odszedł zbyt wcześnie, ale jego życie miało znaczenie".