Złoty Pegaz Animatora dla "Souvenir Souvenir"

Francuska animacja "Souvenir Souvenir" Bastiena Dubois zdobył główną nagrodę, Złotego Pegaza 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2021. Festiwal rozstrzygnięto w czwartek w Poznaniu.

Kadr z animacji "Souvenir Souvenir" /materiały prasowe

Już po raz drugi, z powodu pandemii, wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej. Przez siedem festiwalowych dni publiczność obejrzała setki filmów z całego świata. W czwartek zostały wręczone nagrody za filmy, które wygrały przeprowadzone podczas festiwalu konkursy.



Jury filmów krótkometrażowych zadecydowało o przyznaniu Złotego Pegaza i 45 tys. zł ubiegłorocznej produkcji "Souvenir Souvenir" Bastiena Dubois.

Jak poinformowała rzeczniczka festiwalu Olga Sokal, jurorów urzekła "rozdzierająca serce historia, pięknie ujęta w kontrastowych formach, które pokazują, jak ciężar pamięci łączy i dzieli rodzinę przez pokolenia".

Sokal przypomniała, że film, który otrzymał Grand Prix w Konkursie Głównym ma ułatwioną drogę do wymarzonej oscarowej nominacji; Animator, jako jeden z trzech festiwali w Polsce, ma status kwalifikującego do Oscara.

Jury filmów pełnometrażowych za najlepszy film uznało i uhonorowało nagrodą w wysokości 35 tys. zł polską produkcję "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. Według jurorów jest to "niezwykle bezkompromisowy, osobisty i emocjonalnie bogaty - gorzki i melancholijny film; odzwierciedla ludzkie pragnienie bliskości i przypomina, że animacja jest przede wszystkim graficznym medium sztuki".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zabij to i wyjedź z tego miasta" [trailer] materiały prasowe

Jury konkursu animowanych seriali zdecydowało o przyznaniu nagrody w wysokości 5000 zł brutto rosyjskiej produkcji "The Other Way Wolf", której autorką jest Irina Elszanska. Według jurorów to "ponadczasowy, wzruszający i szczery film; zabawny i dla dzieci i dla dorosłych dzieci, z wiarygodnymi postaciami, urzekającą animacją, inteligentną historią z ciepłym przekazem".

Jury konkursu filmów polskich ANIMATOR.PL uhonorowało główną nagrodą, Złotym Animuszem film "Pięć Minut Starsza" Sary Szymańskiej.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator to największe w Polsce wydarzenie kulturalne poświęcone filmowi animowanemu. Na każdej edycji festiwalu prezentowanych jest ponad 300 filmów z całego świata, w tym filmy konkursowe, retrospektywy, przeglądy tematyczne i premiery.