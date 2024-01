"Złota Taśma" w kategorii filmu polskiego przypadło "Zielonej granicy" w reżyserii Agnieszki Holland. Wyróżnienia otrzymały zaś: "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura oraz dokument "Skąd dokąd" w reżyserii Macieja Hameli.

Wyróżniony na festiwalu w Wenecji Nagrodą Specjalną Jury film Agnieszki Holland pokazuje sytuację na polsko-białoruskiej granicy z trzech punktów widzenia - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.



Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania - czym jest człowieczeństwo?

"Złota Taśma" w kategorii filmu zagranicznego powędrowała do "Aftersun" w reżyserii Charlotte Wells. Wyróżnienia otrzymały: "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana i "Duchy Inisherin" Martina McDonagha.

"Aftersun" Charlotte Wells to osobista opowieść o wycieczce ojca i jego nastoletniej córki na wakacje do Turcji to jakby karta z pamiętnika debiutującej reżyserki. To jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej wstrząsających portretów rodzicielstwa we współczesnym kinie. Wells tworzy swój film z impresji i ulotnych emocji, opowiadając o budowaniu relacji ojca z córką, dojrzewaniu, ale także chorobie. Ogromna w tym zasługa nominowanego do Oascara Paula Mescala oraz Frankie Corio, którzy tworzą jeden z najbardziej niezwykłych duetów ojciec-córka w historii kina.





"Złote Taśmy": Co to za nagrody?

"Złote Taśmy" to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku. Na czele Zarządu Koła Piśmiennictwa stoi obecnie Barbara Hollender.



Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego - krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.



Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r., jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz Polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego.



Wśród laureatów nagrody znajdują się twórcy i dzieła, których wartość artystyczną i podziw kolejnych pokoleń widzów potwierdził czas. Na liście zagranicznych tytułów, które zdobyły "Złote Taśmy" znajdziemy filmy takich mistrzów jak Ingmar Bergman, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Luis Bunuel, Robert Bresson, Andriej Tarkowski, Jiří Menzel, Miloš Forman, Peter Weir, Michael Haneke, Asghar Farhadi czy Ladj Ly. W gronie polskich reżyserów uhonorowanych "Złotymi Taśmami" znajdują się: Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Wojciech Jerzy Has, Kazimierz Kutz, Tadeusz Różewicz, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Wojciech Smarzowski, Małgorzata Szumowska, Paweł Łoziński czy Mariusz Wilczyński.



Uroczyste wręczenie "Złotych Taśm" zaplanowane jest na 12 lutego 2024 roku.