Złote Globy 2025. Wiemy, kto poprowadzi ceremonię

"Jestem zaszczycona, że poprowadzę rozdanie Złotych Globów" - przekazała Glaser. "To jeden z moich ulubionych wieczorów w telewizji, a ja dostałam na niego miejsce w pierwszym rzędzie (właściwie to na samej scenie)"."Złote Globy to nie tylko wielka noc dla telewizji i filmu, ale także dla komedii. To ten nieliczny moment, gdy showbiznes nie tylko pozwala, ale też zachęca, by przyjacielsko go wyśmiać - a przynajmniej mam taką nadzieję" - kontynuowała komiczka. "To ekscytujący, ale też wymagający występ. Jest na żywo, bywa nieprzewidywalny i odbywa się przed największymi gwiazdami Hollywood, które mogą się napić, siedząc obok swoich niedawnych partnerów i partnerek". Wideo Ving Rhames Wins Best Actor Mini Series - Golden Globes 1998

"Niektóre z moich ulubionych żartów pochodzą z monologów otwierających poprzednie gale rozdania Złotych Globów, gdy Tina, Amy lub Ricky mówili rzecz, które chcieliśmy usłyszeć, chociaż nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy" - wspominała Glaser. "Mam nadzieję kontynuować tę wspaniałą tradycję, przez którą być może mnie scancelują. To naprawdę praca marzeń. Poza tym nie będzie mi wstyd, że tyle czasu w zeszłym roku siedziałam w filmach i serialach. Było warto".

82. rozdanie Złotych Globów. Ważne daty

82. gala rozdania Złotych Globów odbędzie się 5 stycznia 2025 roku. Nominacje poznamy 9 grudnia 2024 roku.