Złote Globy 2023 rozdane! Steven Spielberg z dwiema statuetkami

Już po raz 80. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA) wręczyło najważniejsze obok Oscarów wyróżnienia w branży filmowej. Statuetki Złotych Globów przyznano w 27 kategoriach. Jubileuszową ceremonię poprowadził komik i aktor, Jerrod Carmichael.

Steven Spielberg: Dwa Złote Globy za "Fabelmanów"

- Musiałem odnaleźć w sobie odwagę, by nakręcić w końcu "Fabelmanów" . Przez wiele lat zachęcała mnie do tego moja żona, Kate (...) Wszyscy patrzą na mnie przez pryzmat sukcesów, które osiągnąłem. Ale nikt tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, ile kosztowało mnie to, by w końcu opowiedzieć wszystkim swoją historię (...)" - przyznał Steven Spielberg po odebraniu statuetki za reżyserię.

Reklama

"Gdy skończyłem 74 lata powiedziałem sobie: 'Lepiej zrób to teraz'. I jestem naprawdę szczęśliwy, że się na to zdecydowałem" - dodał twórca



Warto pamiętać, że osobiste dzieło jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kina trafiło do regularnej dystrybucji w Polsce 30 grudnia 2022 roku.

Złote Globy 2023: Laureaci 1 / 12 Ekipa filmu "Fabelmanowie" - najlepszy dramat Źródło: Getty Images Autor: Frazer Harrison/WireImage udostępnij

"Fabelmanowie" to historia o żyjącym w odosobnieniu chłopcu, Sammym Fabelmanie ( Gabriel LaBelle ), który dopiero definiuje swoje marzenia i podąża za nimi. Mocno formującym doświadczeniem jest dla niego odkrywanie kina, które zainteresuje go nie tylko z perspektywy widza, lecz także twórcy. I choć Sammy’ego wychowują kreatywni rodzice: pianistka Mitzi ( Michelle Williams ) i naukowiec Burt (Paul Dano ), czasem ich wizje świata mocno się różnią.