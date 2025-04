"Downton Abbey 3" odda hołd Maggie Smith

"To już nie było to samo bez niej" - przyznał Giamatti w rozmowie z "People". "Ale miałem poczucie, że cały ten projekt jest dla niej. Jej duch był z nami przez cały czas".

Smith, która przez lata zachwycała jako Violet Crawley, odeszła we wrześniu 2024 roku. Jej postać zmarła wcześniej, w filmie "Downton Abbey: Nowa Epoka", ale - jak zauważył Giamatti - jej obecność nadal mocno unosi się nad produkcją.

"Praca z nią to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu, mimo że tak naprawdę nie miałem zbyt wielu wspólnych scen" - wspomina aktor.

Co ciekawe, Giamatti nie spodziewał się, że ktoś jeszcze o nim pamięta w kontekście "Downton Abbey". "Ciekawe dla mnie było to, że w ogóle mnie zaprosili, ponieważ pomyślałem: 'Nie mam ważnej postaci w tej historii'. Ale co zabawne, moja postać odgrywa bardzo znaczącą rolę. Robi coś bardzo ważnego w filmie" - powiedział z uśmiechem.

Do Giamattiego dołącza plejada znajomych twarzy - Michelle Dockery, Jim Carter, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael i wielu innych, a także kilka nowych nazwisk, jak Joely Richardson, Alessandro Nivola czy Simon Russell Beale. Producent Gareth Neame już wcześniej zapowiadał, że trzeci film z serii będzie zawierał "znaczący hołd" dla Maggie Smith - i wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie. Film trafi do kin 12 września.

