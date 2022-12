"Duchy Inisherin" na czele stawki. Osiem nominacji do Złotych Globów 2023

" Duchy Inisherin " nie ma sobie równych jeśli chodzi o nominacje do Złotych Globów 2023 - zdobył ich aż osiem! Wyróżnieni zostali aktorzy: Colin Farell , Brendan Gleeson , ale także reżyser - Martin McDonagh .

"Duchy Inisherin" to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii.

Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan).

"Wszystko wszędzie naraz" z sześcioma nominacjami do Złotych Globów 2023

Sporą liczbę nominacji zdobył film " Wszystko wszędzie naraz " - będzie walczył o zwycięstwo w sześciu kategoriach, m.in. "Najlepszy film komediowy lub musical", "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa" - Michelle Yeoh , czy "Najlepszy reżyser" - Dan Kwan i Daniel Scheinert .

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.

Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

W obsadzie "Wszystko wszędzie naraz" znaleźli się m.in. Michelle Yeoh ("Wyznania gejszy", "Przyczajony tygrys, ukryty smok"), James Hong ("Łowca androidów", "Chinatown"), Jonathan Ke Quan ("Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Goonies") oraz Jamie Lee Curtis ("Prawdziwe kłamstwa", "Rybka zwana Wandą").

"Fabelmanowie": Najbardziej osobisty film Stevena Spielberga. Otrzymał pięć nominacji do Złotych Globów 2023

Film Stevena Spielberga otrzymał pięć nominacji do Złotych Globów 2023, w tym za najlepszego reżysera, czy najlepszy scenariusz.

Steven Spielberg w filmie " Fabelmanowie " wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Spielberg nie ukrywa, że "Fabelmanowie" to jego najbardziej osobisty film, a opowiedziana w nim historia ma bardzo silny wymiar autobiograficzny. "Nakręciłem ten film, by móc jeszcze raz spotkać się z moimi rodzicami" - mówił reżyser podczas festiwalu.

Krytycy docenili reżyserski kunszt Spielberga, dzięki któremu jego film jest wciągającą, mądrą i wzruszającą opowieścią o narodzinach pasji i wchodzeniu w dorosłość. Zdaniem Tima Griersona ze "Screena" "Fabelmanowie to jeden z najbardziej wzruszających i dojrzałych filmów Stevena Spielberga", a Johnny Oleksinski z "New York Post" ogłosił bez ogródek, że to "najlepszy film roku".

Fachowcy bardzo wysokie noty wystawili także aktorom. Zdaniem Pete'a Hammonda z "Deadline" - "Michelle Williams jest niezwykła. Paul Dano jest wręcz wybitny". Warto wspomnieć, że przy pisaniu scenariusza Stevena Spielberga wspomagał nagradzany pisarz i dramaturg, zdobywca Nagrody Pulitzera Tony Kushner.

"Babilon": Film z Polką otrzymał pięć nominacji do Złotych Globów 2023

"Babilon" Damiena Chazella również otrzymał pięć nominacji, w tym dla najlepszej aktorki i aktora pierwszoplanowych. To film, w którym znalazł się polski akcent w postaci Karoliny Szymczak, ona sama jednak nie została wyróżniona nominacją.

Hollywoodzki hit "Babilon" na dużym ekranie w polskich kinach zadebiutuje 20 stycznia 2023 roku. Akcja filmu rozgrywa się w okresie przejściowym pomiędzy erą kina niemego i dźwiękowego. "Babilon" śledzi wzloty i upadki kilku postaci, a w główne role wcielają się Brad Pitt i Margot Robbie .

Karolina Szymczak w filmie "Babilon" wciela się w Olgę. O samej postaci wiadomo jak na razie niewiele, Szymczak tłumaczy jednak, że Olga to niezwykle ważna kobieta, która zawsze mówi dokładnie to, co ma na myśli.



Złote Globy 2023: Pełna lista nominowanych

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Taron Egerton - "Czarny ptak"

Colin Firth - "Schody"

Andrew Garfield - "Pod sztandarem nieba"

"Evan Peters - "Dahmer - Potwór. Historia Jeffreya Dahmera"

Sebastian Stan - "Pam & Tommy"

Najlepszy drugoplanowy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

F. Murray Abraham - "Biały lotos"

Domhnall Gleeson - "Pacjent"

Paul Walter Hauser - "Czarny ptak"

Richard Jenkins - "Dahmer - Potwór. Historia Jeffreya Dahmera"

Seth Rogen - "Pam & Tommy"

Donald Glover - "Atlanta"

Najlepszy aktor w serialu - musical/komedia

Bill Hader - "Barry"

Steve Martin - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jeremy Allen White - "Bear"

Najlepszy serial - musical/komedia

"Misja: Podstawówka"

"Bear"

"Hacks"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Wednesday"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Jessica Chastain - "George & Tammy"

Julia Garner - "Kim jest Anna"

Lily James - "Pam & Tommy"

Julia Roberts - "Gaslit"

Amanda Seyfried - "Zepsuta krew"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Jennifer Coolidge - "Biały lotos"

Claire Danes - "Rozterki Fleishmana"

Daisy Edgar-Jones - "Pod sztandarem nieba"

Niecy Nash-Betts - "Dahmer - Potwór. Historia Jeffreya Dahmera"

Aubrey Plaza - "Biały lotos"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu - musical/komedia/dramat

Elizabeth Debicki - "The Crown"

Hannah Einbinder - "Hacks"

Julia Garner - "Ozark"

Janelle James - "Misja: Podstawówka"

Sheryl Lee Ralph - "Misja: Podstawówka"

Najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny

"Czarny ptak"

"Dahmer - Potwór. Historia Jeffreya Dahmera"

"Pam & Tommy"

"Zepsuta krew"

"Biały lotos"

Najlepszy film animowany

"Guillermo del Toro: Pinokio"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

"To nie wypanda"

Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa w filmie

Alexandre Desplat, "Guillermo del Toro: Pinokio"

Hildur Guðnadóttir, "Women Talking"

Justin Hurwitz, "Babilon"

John Williams, "Fabelmanowie"

Carter Burwell, "Duchy Inisherin"

Najlepszy scenariusz - film

Todd Field, "Tár"

Tony Kushner & Steven Spielberg, "Fabelmanowie"

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, "Wszystko wszędzie naraz"

Martin McDonagh, "Duchy Inisherin"

Sarah Polley, "Women Talking"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Na Zachodzie bez zmian"

"Argentyna, 1985"

"Blisko"

"Podejrzana"

"RRR"

Najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu

Diego Calva, "Babilon"

Daniel Craig, "Glass onion"

Adam Driver, "Biały szum"

Colin Farrell, "Duchy Inisherin"

Ralph Fiennes, "Menu"

Najlepszy reżyser - film

James Cameron, "Avatar: Istota wody"

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Wszystko wszędzie naraz"

Baz Luhrmann, "Elvis"

Martin McDonagh, "Duchy Inisherin"

Steven Spielberg, "Fabelmanowie"

Najlepszy serial dramatyczny

"Better Call Saul"

"The Crown"

"Ród smoka"

"Ozark"

"Rozdzielenie"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie

Angela Bassett, "Czarna pantera: Wakanda w moim sercu"

Kerry Condon, "Duchy Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Wszystko wszędzie narazi"

Dolly De Leon, "W trójkącie"

Carey Mulligan, "Jednym głosem"

Najlepsza piosenka w filmie

"Carolina" Taylor Swift ("Gdzie śpiewają raki")

"Ciao Papa" Guillermo del Toro & Roeban Katz ("Guillermo del Toro: Pinokio")

"Hold My Hand" Lady Gaga i Bloodpop ("Top Gun: Maverick")

"Lift Me Up" Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler ("Czarna pantera: Wakanda w moim sercu")

"Naatu Naatu" Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR")

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jeff Bridges, "Stary człowiek"

Kevin Costner, "Yellowstone"

Diego Luna, "Andor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Rozdzielenie"

Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie

Brendan Gleeson, "Duchy Inisherin"

Ke Huy Quan, "Wszystko wszędzie naraz"

Barry Keoghan, "Duchy Inisherin"

Brad Pitt, "Babilon"

Eddie Redmayne, "Dobry opiekun"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w filmie

Cate Blanchett, "Tár"

Olivia Colman, "Imperium światła"

Viola Davis, "Królowa wojownik"

Ana de Armas, "Blondynka"

Michelle Williams, "Fabelmanowie"

Najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu

Margot Robbie, "Babilon"

Anya Taylor-Joy, "Menu"

Emma Thompson, "Powodzenia, Leo Grande"

Lesley Manville, "Paryż pani Harris"

Michelle Yeoh, "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Austin Butler, "Elvis"

Brendan Fraser, "Wieloryb"

Hugh Jackman, "Syn"

Bill Nighy, "Living"

Jeremy Pope, "The Inspection"

Najlepszy film komediowy lub musical

"Babilon"

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Glass onion"

"W trójkącie"

Najlepszy film - dramat

"Avatar: Istota wody"

"Elvis"

"Fabelmanowie"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"