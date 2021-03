​Złote Globy 2021: "Nomadland" triumfuje, wielka porażka filmu "Mank"

Zakończyła się 78. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Nagrodę dla najlepszego dramatu zdobył film "Nomadland" z Frances McDormand w roli głównej. Jego twórczyni Chloé Zhao wygrała też w kategorii reżyserskiej. Największym przegranym ceremonii okazał się "Mank" Davida Finchera - na sześć nominacji nie otrzymał ani jednej nagrody.

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 78. gala rozdania Złotych Globów. Do kogo trafiły nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w najważniejszych kategoriach?



W tym roku gala była prowadzona dość nietypowo. Z powodu pandemii ceremonia rozdania nagród gala odbyła się online i prowadzona była przez Tinę Fey i Amy Poehler, jednocześnie z Los Angeles i Nowego Jorku.



Największym triumfatorem okazał się film "Nomadland" w reżyserii Chloe Zhao, z Frances Frances McDormand w roli głównej. Produkcja zdobyła nagrody w dwóch najważniejszych kategoriach: najlepszy film oraz najlepsza reżyseria. Z kolei w kategoriach serialowych nie miał sobie równych "The Crown", który zdobył aż cztery statuetki.

Statuetkę dla najlepszego musicalu lub komedii zdobył "Kolejny film o Boracie". Za główną rolę doceniony nagrodą został Sacha Baron Cohen.To już drugi Złoty Glob dla tego aktora za zagranie tej postaci.

Nagrodę dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym otrzymał pośmiertnie Chadewick Boseman za rolę w "Ma Rainey: Matka bluesa". Z kolei za najlepszą aktorkę w tej kategorii uznano Andrę Day - za rolę w fimie "The United States Vs. Billie Holiday".



Statuetkę za najlepszy scenariusz otrzymał Aaron Sorkin - twórca "Procesu siódemki z Chicago". Rosamund Pike wygrała w kategorii "Najlepsza aktorka w musicalu lub komedii" - nagrodzono ją za występ w filmie "O wszystko zadbam".



Za najlepszych aktorów drugoplanowych uznani zostali Daniel Kaluya ("Judas and the Black Messiah") i Jodie Foster ("Mauretańczyk"). Statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego otrzymał obraz "Minari".



Kto triumfował w kategoriach serialowych?



Za najlepszy serial dramatyczny uznano "The Crown". Nagrody otrzymali też grająca w nim księżną Dianę Emma Corrin oraz jej serialowy mąż Josh O’Connor. Statuetka za rolę drugoplanową trafiła też do Gillian Anderson, która w serialu wciela się w rolę Margaret Thatcher.

W kategorii "najlepszy serial limitowany" triumfował głośny "Gambit królowej". Statuetkę w kategorii aktorskiej otrzymała odtwórczyni roli genialnej szachistki Beth Harmon - Anya Taylor-Joy.





Za najlepszego aktora w serialu limitowanym uznano Marka Ruffalo - za rolę w "To wiem na pewno".



Nagrodę im. Cecila B. de Mille'a za całokształt pracy i działalności publicznej odebrała Jane Fonda.



LISTA NAGRODZONYCH:





FILM DRAMATYCZNY

"Nomaland"

FILM ANIMOWANY

"Co w duszy gra"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"



AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka bluesa"



AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Rosamund Pike - "O wszystko zadbam"



AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Sacha Baron Cohen - "Kolejny film o Boracie"



AKTORKA DRUGOPLANOWA

Jodie Foster - "Mauretańczyk"



AKTOR DRUGOPLANOWY

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"



MUZYKA

Trent Reznor, Atticus Ross, John Batiste - "Co w duszy gra"



PIOSENKA

Io Si (Seen) - "Życie przed sobą"



SERIAL DRAMATYCZNY

"The Crown"



SERIAL KOMEDIOWY

"Schitt's Creek"



AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Emma Corrin - "The Crown"



AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Josh OConnor - "The Crown"



AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Catherine O'Hara - "Schitts Creek"



AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Jason Sudeikis - "Ted Lasso"



FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY

"Gambit królowej"



AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Anya Taylor-Joy - "Gambit królowej"



AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Mark Ruffalo - "To wiem na pewno"



AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Gillian Anderson - "The Crown"



AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

John Boyega - "Mały topór"