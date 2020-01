"Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino to największy zwycięzca tegorocznego rozdania Złotych Globów. Film otrzymał trzy statuetki, w tym dla samego Tarantino i jednej z gwiazd jego produkcji - Brada Pitta. Po dwie nagrody trafiły w ręce twórców: "Jokera", "1917" i "Rocketmana".

Gwiazdy i twórcy "Pewnego razu... w Hollywood" mieli na 77. gali Złotych Globów dużo powodów do zadowolenia /Kevin Winter /Getty Images

Tarantino został wyróżniony za scenariusz do "Pewnego razu... w Hollywood", a jego film zwyciężył w kategorii: najlepsza komedia lub musical.



"Kiedy zdobywam nagrodę za pisanie, nie dzielę się z tym z kimś innym. Nie mam nikogo, komu mógłbym podziękować. Ale tym razem bardziej niż zwykle miałem fantastyczną obsadę, która czerpała z tekstu i wzbogaciła go o dodatkową wartość" - powiedział Tarantino.

Statuetka trafiła też w ręce jednej z największych współczesnych gwiazd kina - Brada Pitta. Odtwórca roli Cliffa Bootha w "Pewnego razu" został doceniony za najlepszą rolę drugoplanową. Artysta czekał na tę nagrodę od 24 lat. Po raz ostatni został nią wyróżniony w 1996 roku za kreację w filmie "12 małp".



Akcja "Pewnego razu... w Hollywood" rozgrywa się w Los Angeles w 1969 roku. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i Cliff Booth (Pitt). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które bardzo różni się od miasta, które zastali, kiedy przybyli tu przed laty. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate (Margot Robbie)...



Dwie statuetki zdobył wojenny film "1917". Film uznano za najlepszy dramat, a jego twórcę, Sama Mendesa - za najlepszego reżysera. Rozgrywający się podczas pierwszej wojny światowej obraz opowiada o dwójce młodych żołnierzy, którzy dostają rozkaz przedostania się za linię wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość, która pozwoli brytyjskim żołnierzy uniknąć wpadnięcia w śmiertelną pułapkę.

Elton John, wraz ze swym współpracownikiem Berniem Taupinem, odebrał statuetkę za najlepszą piosenkę. Doceniono go za utwór "(I'm Gonna) Love Me Again" z musicalu biograficznego o jego życiu - "Rocketman". Wcielający się w artystę Taron Egerton został uznany za najlepszego aktora w komedii lub musicalu.

Najlepszym aktorem w dramacie został z kolei Joaquin Phoenix. Gwiazdor wcielił się w tytułową rolę w "Jokerze" Todda Phillipsa. Produkcję doceniono również za najlepszą muzykę. Hildur Guðnadóttir została dzięki temu pierwszą kobietą, która samodzielnie zdobyła statuetkę za muzykę. Prawie dwie dekady temu pierwszą (i do dzisiejszej gali jedyną) kobietą wyróżnioną w tej kategorii, wspólnie z Hansem Zimmerem, była Lisa Gerrard za "Gladiatora".

Najlepszą aktorką w dramacie została uznana Renée Zellweger. Artystka wcieliła się w legendarną Judy Garland w biograficznej produkcji "Judy". Dla gwiazdy to powrót do świetności po latach upokorzeń, gdy media skupiały się głównie na tym, ilu operacjom plastycznym się poddała.



Najlepszą aktorką w komedii lub musicalu została natomiast Awkwafina. Jest tym samym pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia, która zdobyła Złoty Glob w kategorii kinowej. Doceniono ją za kreację w obrazie "Kłamstewko" Lulu Wang.



Niespodzianką okazał się triumf "Praziomka" w kategorii: najlepsza animacja (faworytami były "Toy Story 4" i "Kraina lodu 2"), natomiast zgodnie z oczekiwaniami najlepszym filmem zagranicznym został uznany koreański "Parasite" Bonga Joon-ho. Film opowiada o rodzinie chuliganów, którzy włączają się w życie zamożnej rodziny. "Po pokonaniu bariery napisów wielkości jednego cala, zapoznasz się z tak wieloma innymi niesamowitymi filmami" - powiedział podczas gali reżyser i scenarzysta. Uznał też, że już sama nominacja do nagrody w sąsiedztwie tak niesamowitych twórców filmowych była wielkim zaszczytem.

Co ciekawe, największym przegranym gali okazał się... Netflix. Wyprodukowana przez streamingowego giganta "Historia małżeńska", która rozpoczynała wieczór z największą liczbą sześciu nominacji, zdobyła tylko jeden Złoty Glob - odebrała go Laura Dern za najlepszą rolę drugoplanową.



Całkowicie pominięte zostały także inne netfliksowe produkcje: "Irlandczyk" (pięć nominacji), "Dwóch papieży" (cztery nominacje) oraz "Nazywam się Dolemite" (dwie nominacje).

Także w kategoriach serialowych Netflix nie odniósł specjalnego sukcesu. Opowiadający o rodzinie królewskiej serial "The Crown", który miał cztery nominacje, wygrał w zaledwie jednej kategorii - Olivia Colman została uznana za najlepszą aktorkę w serialu dramatycznym. Bez statuetki zakończyła zaś inna produkcja platformy z czterema nominacjami - serial "Niewiarygodne".



Po dwie statuetki trafiły w ręce twórców seriali: "Czarnobyl", "Sukcesja" i "Współczesna dziewczyna". "Czarnobyl" wygrał w kategorii serial telewizyjny lub film limitowany, a występujący w produkcji Stellan Skarsgård został uznany za najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym.

Najlepszym serialem dramatycznym została "Sukcesja". Statuetka trafiła też w ręce gwiazdy produkcji - Briana Coxa. Z kolei "Współczesna dziewczyna" została uznana najlepszym serialem komediowym. Złoty Glob powędrował też do pomysłodawczyni serialu i odtwórczyni głównej roli - Phoebe Waller-Bridge.

Specjalna nagroda Carol Burnett, ustanowiona w roku 2018 za osiągnięcia w telewizji, trafiła w ręce aktorki i prezenterki Ellen DeGeneres. Po raz pierwszy nagrodę wręczono w minionym roku.