Złote Globy 2019: Nie tylko jadalne złoto, czyli menu dla gwiazd

Vichyssoise, czyli zimna zupa z ziemniaków i pora. Okoń morski z czarnym ryżem, szparagami i glazurowaną marchewką oraz deser czekoladowo-serowy z likierem amaretto, wiśniową galaretką i jadalnym złotem. Organizatorzy niedzielnej gali rozdania Złotych Globów ujawnili listę potraw, którymi nakarmią gwiazdy.

Złote Globy czekają na swych właścicieli /Frazer Harrison /Getty Images

Na kolację złożą się trzy dania. Będą również wersje potraw dla wegan, wegetarian, bezglutenowców i uczulonych na orzechy.

Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 6 stycznia, w The Beverly Hilton w Beverly Hills.



Galę poprowadzą kanadyjska aktorka Sandra Oh i amerykański komik Andy Samberg. Oh i Samberg po raz pierwszy wystąpią w rolach prowadzących galę rozdania Złotych Globów.

Sandra Oh ma na swoim koncie występy w takich produkcjach jak m.in. "Bezdroża", "Chirurdzy", "Miasto ślepców" czy "Obsesja Eve". Z kolei Samberg to gwiazda serialu komediowego "Brooklyn 9-9". Występował też m.in. w popularnym programie rozrywkowym "Saturday Night Live".



Nagrody przyznawane są w 25 kategoriach: 14 filmowych oraz 11 telewizyjnych.

Jeff Bridges otrzyma w tym roku nagrodę im. Cecila B. DeMille'a, to wyróżnienie jest honorowym Złotym Globem za całokształt twórczości. Bridges jest laureatem Oscara i Złotego Globu za główną rolę gwiazdy muzyki country w filmie "Szalone serce". Ma na koncie również kilka nominacji do obu nagród.

Katarzyna Sobiechowska-Szuchta