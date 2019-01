Złote Globy 2019: Do kogo powędrowały statuetki?

Zakończyła się 76. gala rozdania Złotych Globów. Poznaliśmy laureatów w 25 kategoriach - 14 filmowych oraz 11 telewizyjnych. Kto otrzymał nagrody?

Rami Malek ze Złotym Globem za najlepszą rolę w filmie "Bohemian Rhapsody" oraz Brian May i Roger Taylor z zespołu Queen (6 stycznia 2019) /Kevin Winter /Getty Images

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA) przyznało 6 stycznia 2019 roku w Los Angeles po raz 76. Złote Globy łącznie w 25 kategoriach. W dziedzinie filmu rozdano 14 nagród, a telewizji - 11.

Reklama

Po ceremonii najwięcej powodów do radości mają twórcy filmu "Green Book" - oni zgarnęli statuetki w kategoriach: najlepszy film (komedia lub musical), najlepszy scenariusz, nagrodę otrzymał również Mahershal Ali jako najlepszy aktor drugoplanowy.

"Green Book" to prawdziwa historia niezwykłej przyjaźni. Wybitny muzyk jazzowy zatrudnia jako swojego szofera byłego bramkarza z nowojorskiego klubu nocnego i wspólnie wyruszają w trasę koncertową na południe USA.

Bohaterów filmu zagrali: Mahershal Ali (muzyk) i Viggo Mortensen (włosko-amerykański szofer muzyka). Film trafi do kin w Polsce 15 lutego.



Cieszyli się też twórcy "Bohemian Rhapsody", którzy wygrali w kategorii Najlepszy Film Dramatyczny. Statuetkę zgarnął też Rami Malek, grający Freddiego Mercury'ego. Malek został uznany najlepszym aktorem pierwszoplanowym.



W kategorii najlepszy aktor komediowy nagrodę odebrał Christian Bale za rolę Dicka Cheneya w filmie "Vice".

Z jego ust padły kontrowersyjne słowa. Hollywoodzki gwiazdor, odbierając statuetkę za rolę w filmie "Vice" podziękował... szatanowi.



"Dziękuję szatanowi za to, że dał mi inspirację do tego, jak zagrać tę rolę" - rzucił Bale ze sceny.

Część widzów przyjęła te słowa owacyjnie. W internecie wybuchła jednak burza.



Lady Gaga i Bradley Cooper byli nominowani w kategoriach aktorskich. Jednak Złotego Globa - na otarcie łez - otrzymali za najlepszą piosenkę "Shallow" z "Narodzin gwiazdy".



Wyróżnienie za najlepszą muzykę filmową przypadło Justinowu Hurwitzowi, który skomponował ją do "Pierwszego człowieka" Damiena Chazelle.

Za najlepszą aktorkę dramatyczną uznano Glenn Close za rolę w filmie "Żona". Podczas ceremonii poruszona do łez artystka nawiązywała do losu kobiet często redukowanych do roli pomocy domowej.

"Musimy znaleźć osobiste spełnienie, musimy podążać za naszymi marzeniami, musimy sobie powiedzieć: Mogę to zrobić" - mówiła aktorka.

Najlepszą aktorką w komedii lub musicalu została uznana Olivia Colman, dzięki kreacji w filmie "Faworyta".

Dwa Złote Globy powędrowały do Alfonso Cuarona. Meksykański reżyser wygrał w dwóch kategoriach. Został uznany za najlepszego reżysera, a jego film "Roma" otrzymał statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.



"Roma" jest kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Zmierzy się w tej kategorii m.in. z "Zimną wojną" Pawła Pawlikowskiego.

Wideo "Roma" [trailer]

Najlepszym filmem animowanym okrzyknięto produkcję "Spider-Man Uniwersum".



Honorowym Złotym Globem za całokształt twórczości filmowej wyróżniono Jeffa Bridgesa. W uzasadnieniu HFPA podało m.in., że "jego olśniewające osiągnięcia w rozmaitych gatunkach porywają od ponad sześciu dekad serca i umysły publiczności na całym świecie".

Złote Globy to nagrody filmowe przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Wyróżnienia wręczono po raz 76.

Złote Globy 2019: Kategorie filmowe

Najlepszy film dramatyczny: "Bohemian Rhapsody"



Najlepsza komedia lub musical: "Green Book"

Najlepszy reżyser: Alfonso Cuaron

Najlepszy scenariusz: "Green Book"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Glenn Close ("Żona")



Najlepszy aktor w filmie dramatycznym: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody)



Najlepszy aktor w komedii lub musicalu: Christian Bale ("Vice")



Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu: Olivia Colman (Faworyta")



Najlepszy aktor drugoplanowy: Mahershala Ali (Green Book")



Najlepsza aktorka drugoplanowa: Regina King ("If Beale Street Could Talk")

Najlepszy film animowany: "Spider-Man Uniwersum"



Najlepszy film zagraniczny: "Roma" (Meksyk)



Najlepsza muzyka: Justin Hurwitz ("Pierwszy człowiek")



Najlepsza piosenka: "Shallow" ("Narodziny gwiazdy")



Złote Globy 2019: Kategorie telewizyjne:

Najlepszy serial dramatyczny: "Zawód: Amerykanin"



Najlepszy serial komediowy lub musical: "The Kominsky Method"

Najlepszy miniserial lub film telewizyjny: "Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Richard Madden ("Bodyguard")

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Sandra Oh ("Obsesja Eve")

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu: Michael Douglas ("The Komsinky Method")

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")



Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Darren Criss ("Zabójstwo Versace: American Crime Story")

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Patricia Arquette ("Ucieczka z Dannemory")

Najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej: Patricia Clarkson ("Ostre przedmioty")

Najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej: Ben Whishaw ("Skandal w angielskim stylu")