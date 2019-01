"Zimna wojna": Łukasz Żal z nominacją od amerykańskich operatorów

7 stycznia swoje coroczne nominacje ogłosiło Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych. Szansę na statuetkę ma Łukasz Żal, autor zdjęć do "Zimnej wojny".

Żal został już raz doceniony przez amerykańskich operatorów. Otrzymał nagrodę Spotlight za zdjęcia do "Idy".



Tym razem ma szansę na najważniejszą ze statuetek przyznawanych przez ASC, których wręczenie odbędzie się 9 lutego.



Pozostali nominowani to: Alfonso Cuarón, reżyser i operator "Romy, Matthew Libatique za zdjęcia do "Narodzin gwiazdy" Bradleya Coopera, Robbie Ryan za pracę przy "Faworycie" Giorgosa Lanthimosa oraz Linus Sandgren - operator "Pierwszego człowieka" w reżyserii Damiena Chazelle'a.



"Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.

Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula (Joanna Kulig) i Wiktor (Tomasz Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. W "Zimnej wojnie", której scenariusz napisali Pawlikowski i świętej pamięci Janusz Głowacki, występują też m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc i Adam Woronowicz.