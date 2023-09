W konkursie głównym udział wzięły aż dwa polskie filmy: "Zielona granica" Agnieszki Holland oraz "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Rywalizowały one o Złotego Lwa z mistrzami współczesnego kina, między innymi: Yorgosem Lanthimosem, Michaelem Mannem, Soffią Coppolą, Ryusuke Hamaguchim, Matteo Garronem, Davidem Fincherem i Michelem Franco.

Łącznie w zmaganiach o Złotego Lwa wzięły udział 23 filmy. Jury pod przewodnictwem Damiena Chazelle'a zdecydowało się nagrodzić:

Złoty Lew: "Biedne istoty", reż. Yorgos Lanthimos

Wielka Nagroda Jury: "Evil Does Not Exist", reż. Ryusuke Hamaguchi

Specjalna Nagroda Jury: "Zielona granica", reż. Agnieszka Holland

Holland zaznaczyła, że "Zielona granica" byłą bardzo trudnym filmem. Nawiązała do początku kryzysu migracyjnego w Europie i grup uchodźców, które ginęły w morzu. Zaznaczyła, że sytuacja, którą przedstawiła w swoim filmie, wciąż trwa — w lasach wciąż są ludzie. W ostatnich słowach podziękowała wszystkim, którzy pomagali uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy.

Od momentu swojej premiery "Zielona granica" znajdowała się w gronie faworytów festiwalu. Zagraniczni dziennikarze już teraz umieszczają ją na swoich shortlistach oscarowych.

Srebrny Lew za reżyserię: Matteo Garone, "Io capitano"

Puchar Volpi Cup dla Najlepszej Aktorki: Cailee Spaeny za "Priscillę"

Aktorka, która wcieliła się w żonę Elvisa Presleya, była wyraźnie zaskoczona. Podziękowała wszystkim członkom ekipy "Priscilli", ale przede wszystkim zwróciła się do osoby, w którą się wcieliła. Wyraziła wdzięczność za jej otwartość, szczerość i zaufanie.

Puchar Volpi dla Najlepszego Aktora: Peter Sarsgaard za "Memory"

Aktor był wyraźnie poruszony wyróżnieniem i po wejściu na scenę przez chwilę nie mógł znaleźć słów. W swojej mowie nawiązał do strajku, który jego koledzy prowadzą w tym momencie w Hollywood. Przestrzegał przede wszystkim przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kinie.

Następnie podziękował Jessice Chastain, swojej koleżance z planu, a także najbliższym: swoim dzieciom i Maggie Gyllenhaal, swojej żonie. Pod koniec wspomniał swojego wujka, który odszedł w czasie pandemii z powodu demencji. W "Memory" aktor wcielił się w mężczyznę, który również się z nią zmaga.

Zdjęcie Peter Sarsgaard z Pucherem Volpi za "Memory" / Vittorio Zunino Celotto / Staff / Getty Images

Złota Osella za najlepszy scenariusz: Guillermo Calderón i Pablo Larraín za "El Conde"

Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora: Seydou Sarr za "Io capitano"

80. MFF w Wenecji: Nagrody w sekcji "Horyzonty"

Na czele jury sekcji "Horyzonty" stanął Jonas Carpignano, włoski reżyser. Grupa pod jego przywództwem przyznała siedem nagród.

Najlepszy film: "Explanation for Everything", reż. Gabor Reisz

Najlepsza reżyseria: Mika Gustafson za "Paradise Is Burning"

Specjalna Nagroda Jury: "An Endless Sunday", reż. Alain Parroni

Najlepsza aktorka: Margarita Rosa de Francisco za "El paraíso"

Najlepszy aktor: Tergel Bold-Erdene za "City of Wind"

Najlepszy scenariusz: Enrico Maria Artale za "El paraíso"

Najlepszy film krótkometrażowy: "A Short Trip", reż. Erenik Beqiri

80. MFF w Wenecji: Nagrody w sekcji "Vanice Classics"

W sekcji "Venica Classics" przyznano dwie nagrody: za najlepszy dokument o kinie oraz najlepiej odrestaurowany film.

Najlepszy dokumnet o kinie: "Thank You Very Much", reż. Alex Bravermen

Najlepiej odrestaurowany film: "Moving", reż. Shinji Sômai

80. MFF w Wenecji: Nagrody w sekcji "Venice Imersive"

W sekcji "Venice Imersive" jury pod przewodnictwem Singing Chen, taiwańskiej reżyserki i kompozytorki, przyznało trzy nagrody. Znajdujące się w niej filmy uwzględniały nowoczesne technologie, w tym rzeczywistość rozszerzoną.

Najlepsze doświadczenie: Songs for a Passerby, reż. Celine Daemen

Specjalna Nagroda Jury: "Flow", reż. Adriaan Lokman

Nagroda za osiągnięcia: "Emperor", reż. Marion Burguer i Ilan Cohen