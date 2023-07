"Zielona granica" Agnieszki Holland w konkursie festiwalu filmowego w Wenecji

"Zielona granica" w konkursie festiwalu w Wenecji

"Zielona granica" , najnowsze dzieło trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland , znalazło się wśród filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

To opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i zostać zmuszony dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem.

- Film jest o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Pomysł jest z życia. Ta sytuacja wciąż budzi tak wiele emocji, a z drugiej strony jest sporo niewiedzy i złych uczuć. Pomyślałam, że trzeba wrócić do czasów moralnego niepokoju i opowiadać nie tylko o historii, która już się zadziała, ale również o tej, która się dzieje, tym bardziej, że dzieje się na naszych oczach - powiedziała nam reżyserka w rozmowie podczas festiwalu Kino na Granicy .

- Zrobiliśmy film fabularny o różnych wyborach, o różnych punktach widzenia na to, co się dzieje. Tydzień temu skończyły się zdjęcia. Chcielibyśmy mieć gotowy film przed końcem roku. Może uda się późną jesienią - dodała. I udało się nawet wcześniej, bo film trafi do kin już we wrześniu.

Zdjęcie Kadr z filmu Agnieszki Holland "Zielona granica", fot. Agata Kubis / materiały prasowe

"Zielona granica" od 22 września tylko w kinach

Nowy film reżyserki głośnych obrazów: "W ciemności", "Europa, Europa", "Pokot" i nagrodzonego Złotymi Lwami filmu "Obywatel Jones" uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce.

"Zielona granica" jest opowieścią fikcyjną, ale scenariusz filmu powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiadów z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami.

W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. "Zielona granica" jest opowieścią o ludziach. O ludziach postawionych w sytuacjach granicznych.

W obsadzie międzynarodowej koprodukcji wystąpili m.in.: Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Agnieszki Holland, reżyserki Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko oraz pisarza Macieja Pisuka (scenarzysty "Jesteś Bogiem"). Za zdjęcia do filmu odpowiada ceniony operator Tomasz Naumiuk.

"Żyjemy w świecie, w którym potrzeba wielkiej wyobraźni i odwagi, żeby zmierzyć się z wszystkimi wyzwaniami współczesności. Rewolucja mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji sprawiły, że coraz trudniej wybrzmieć czystemu głosowi. W moim odczuciu nie ma sensu zajmować się sztuką, jeśli nie walczy się właśnie o ten głos, jeśli nie walczy się o to, by zadawać pytania o tematy ważne, bolesne, czasami nierozwiązywalne, stawiające nas przed wyborami, nieraz bardzo dramatycznymi. Taką właśnie sytuacją jest dla mnie to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej" - mówi Agnieszka Holland.

"Zielona granica" tylko w kinach od 22 września.