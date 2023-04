Zendaya została ambasadorką marki Louis Vuitton

Słynący z luksusowej galanterii skórzanej paryski dom mody ogłosił, że jego nową ambasadorką została Zendaya . Amerykańska aktorka i piosenkarka rozpoczęła współpracę z marką Louis Vuitton od reklamowania torebki Capucines, modelu, który został wprowadzony na rynek 10 lat temu.

Laureatka Złotego Globu i Emmy za rolę w serialu "Euforia" siedziała w pierwszym rzędzie na marcowym pokazie kobiecej kolekcji Louis Vuitton w Paryżu. Teraz stało się jasne, że nie był to przypadek. Francuska marka ogłosiła właśnie, że Zendaya została nową ambasadorka Louis Vuitton. W mediach społecznościowych tej firmy stwierdzono, że aktorka "ucieleśnia śmiałego ducha tego domu mody, emanując odważnym, kobiecym urokiem w kampanii torebki Capucines".

Zendaya ma już za sobą debiut w roli ambasadorki francuskiego domu mody - wystąpiła w sesji reklamowej torebki Capucines. Aktorkę uwiecznił na Lazurowym Wybrzeżu, na tle Morza Śródziemnego znany duet fotograficzny Mert Alas i Marcus Piggott. 26-latka pozuje z różnymi wersjami słynnej torebki, której nazwa pochodzi od paryskiej ulicy, przy której w 1854 roku otwarto pierwszy butik Louis Vuitton.

Zendaya: "Dorastałam przy kampaniach LV"

Zdjęcie Zendaya / SUJIT JAISWAL / East News

W wywiadzie dla "Vogue’a" Zendaya przyznała, że ma sentyment do marki z ikonicznym monogramem. "Pamiętam, jak dorastałam przy kampaniach LV. Uwielbiałam tę z początku tego wieku, z Naomi Campbell, w której wyleguje się na kufrze. Ciągle mam ją przed oczami. Widzę ten obraz w swojej głowie i pamiętam, jak jako dziecko oglądałam tę kampanię w magazynach" - stwierdziła.

Miesiąc temu do grona ambasadorów Louis Vuitton oficjalnie dołączyła inna wielka gwiazda - Justin Timberlake . Piosenkarz jest twarzą drugiej odsłony kolekcji, która powstała we współpracy z japońską artystką awangardową Yayoi Kusamą. Co ciekawe, na jednym ze zdjęć jego przedramię pokrywają malunki z dyniami. Kolorowe dynie zdobią też jego torbę.