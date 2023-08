W rozmowie z magazynem "Elle" 26-letnia gwiazda zasugerowała, że nie chciałaby ograniczać się wyłącznie do aktorstwa, lecz chciałaby także spróbować swych sił po drugiej stronie kamery. "Wyreżyserować film, nawet więcej niż jeden, po prostu robić to" - powiedziała Zendaya, przyznając, że zdaje sobie sprawę, iż przejście od aktorstwa do reżyserii nie jest łatwym zdaniem.