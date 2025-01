Zendaya bije rekordy zarobków. Wynagrodzenie zwala z nóg

Zendaya, jedna z największych gwiazd młodego pokolenia, od lat budzi zachwyt widzów na całym świecie. Jej rola Chani w kinowym hicie "Diuna" wzbudziła wiele emocji, a sama aktorka została doceniona za autentyczność i głębię w kreowaniu tej postaci. Nie mniej kontrowersji budzi jej wynagrodzenie za udział w tej kultowej produkcji.

Zendaya jako Chani - kim jest jej bohaterka?

Postać Chani Kynes, w którą wciela się Zendaya, pochodzi z książek Franka Herberta - "Diuna" (1965) oraz "Mesjasz Diuny" (1969). Chani to córka imperialnego planetologa Liet-Kynesa i jego fremenki Farouli. W fabule "Diuny" jest ona żoną Paula Atrydy, głównego bohatera opowieści, i matką jego dzieci - Ghanimy oraz Leto II Atrydy.

Chani to nie tylko partnerka głównego bohatera, ale również silna wojowniczka i przewodniczka, znana pod tytułem Sayyadina. Jej znaczenie w historii, jak i silny charakter, uczyniły ją jedną z najbardziej pamiętnych postaci z uniwersum Herberta.

Zendaya w "Diunie 2" - imponujące zarobki młodej gwiazdy

Choć szczegóły wynagrodzenia Zendayi za jej rolę w pierwszej części "Diuny" nie zostały ujawnione, wiadomo, że za udział w "Diunie 2" aktorka otrzymała aż 2 miliony dolarów. To imponująca suma, która świadczy o jej rosnącej pozycji w Hollywood. Zendaya nie tylko przyciąga tłumy na sale kinowe, ale także doskonale odnajduje się w wymagających, wielowymiarowych rolach.

Od Disney Channel do oscarowych produkcji

Zendaya rozpoczęła swoją karierę w młodym wieku jako aktorka w serialach Disney Channel, takich jak "Shake It Up" oraz "K.C. Undercover". Jednak to jej role w produkcjach takich jak "Euforia" czy "Spider-Man" sprawiły, że zyskała status jednej z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia.

Wcielenie się w Chani w "Diunie" było dla Zendayi kolejnym krokiem na drodze do sukcesu. Krytycy i fani podkreślają, że jej występ idealnie oddaje ducha postaci stworzonej przez Franka Herberta. Syn autora, Brian Herbert, również wyraził swoje zadowolenie z tego, jak wiernie udało się oddać atmosferę powieści na ekranie.

Zdjęcie Zendaya w scenie z filmu "Diuna: Część druga" / materiały prasowe

Zendaya w oczach krytyków

Rola Zendayi w "Diunie" została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez fanów, jak i krytyków. Magazyn Total Film docenił jej umiejętność nadania postaci głębi i pasji, co doskonale wpisało się w wizję Herberta. Jej występ stał się jednym z elementów, które przyczyniły się do sukcesu filmu.

Zendaya nie tylko zdobyła serca widzów, ale również umocniła swoją pozycję jako aktorka zdolna podjąć się najbardziej wymagających ról. Czy jej kolejne projekty będą równie spektakularne? Patrząc na rozwój jej kariery, można spodziewać się samych sukcesów.

