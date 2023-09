Netflix stawia na twórczość Roalda Dahla

Dla Wesa Andersona to nie pierwsza przygoda z twórczością Roalda Dahla. W 2009 roku do kin trafił animowany "Fantastyczny Pan Lis" oparty książce autora "Charliego i fabryki czekolady". Był on nominowany do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu animowanego roku.

Wes Anderson zdradził w rozmowie z dziennikarzami na festiwalu filmowym w Wenecji, że "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" to początek filmowej antologii opartej na twórczości Roalda Dahla. W planach ma już trzy kolejne krótkometrażowe filmy.