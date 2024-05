Zdradziła, co z trzecią częścią kultowej serii. To była oczywistość

"Top Gun: Maverick": O czym opowiadał film?

Po ponad 30 latach służby w amerykańskiej armii Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie być powinien - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele grupy ekspertów szkolących pilotów do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), znanym jako "Rooster". To syn jego przyjaciela, "Goose’a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom z przeszłości.

W filmie wystąpili także: Val Kilmer, Jennifer Connolly, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman, Glen Powell, Charles Parnell, Bashir Salahuddin oraz Monika Barbaro.

Co z trzecią częścią serii "Top Gun"?

W styczniu portal "Variety" potwierdził, że studio Paramount Pictures rozpoczęło pracę nad trzecią częścią serii "Top Gun" . Do napisania scenariusza filmu zatrudniony został współscenarzysta filmu "Top Gun: Maverick" , Ehren Kruger.

Decyzja o trzeciej części była oczywistością. Druga odsłona cyklu zarobiła blisko półtora miliarda dolarów w kinach na całym świecie i została drugim najbardziej kasowym filmem 2022 roku. Mimo to start produkcji uzależniony jest od wypełnionego po brzegi kalendarza Toma Cruise'a .

"W roli głównej na pewno wystąpi Tom Cruise. Jest niesamowity. Spędziliśmy z nim trochę czasu i wymyśliliśmy historię. Joe Kosinski wymyślił wspaniały pomysł na nią, spodobał się on Tomowi, więc ruszyliśmy z rozwojem tego projektu. Nie da się jednak powiedzieć, kiedy będzie można go nakręcić, bo Tom jest bardzo zajęty" - powiedział Jerry Bruckheimer w rozmowie z portalem "Screen Rant".

"Zagram w tym filmie. Jestem gotowa" - zapewniła w najnowszym wywiadzie z Entertainment Tonight Jennifer Connelly, zapytana o powrót do roli Penny Benjamin i realizację trzeciej części "Top Gun".



"Świetnie się bawiliśmy, kręcąc ten film. To była przednia zabawa" - dodała aktorka.



Connely zdradziła ponadto portalowi, że chociaż nie widziała jeszcze scenariusza "Top Gun: Maverick 2", to rozmawiała na jego temat z Josephem Kosinskim.

"Jestem jego największą fanką. Uważam, że jest wspaniały" - powiedziała Connelly portalowi Entertainment Tonight. - "[Rozmawiałam z nim] o takiej możliwości, ale nie wiem nic konkretnego".