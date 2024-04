Zdobywczyni Oscara wystąpi w filmie swojego męża. Co wiadomo o projekcie?

Na razie niewiele wiadomo o tajemniczym filmie, który wciąż nie ma oficjalnego tytułu, ale The Hollywood Reporter donosi, że Emma Stone zagra, a Dave McCary będzie reżyserem. Poznaliśmy również autorów scenariusza: Patrick Kang oraz Michael Levin, a także producentów: Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Michael H. Weber, Emma, Dave i Ali Herting. Małżonkowie mieli już okazję razem współpracować np. przy serialu "The Curse". Oboje byli producentami wykonawczymi, a aktorka zagrała również jedną z głównych ról.

Emma i Dave: Niespodziewana miłość

Poznali się na planie SNL w 2016, gdzie Dave pracował jako scenarzysta i reżyser. Pobrali się w 2020, a rok później przywitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. Stanowią świetny przykład zerwania z patriarchalnym porządkiem i w ich związku to mężczyzna ustępuje poniekąd w cień, pozwalając realizować się swojej partnerce.

Jak donosi źródło US Weekly Dave zawsze wspierał Emmę w jej aktorskiej karierze, wiedząc, jak ta jest dla niej ważna. "Dla Emmy porzucenie aktorstwa i pozostanie mamą w domu, byłoby jak odcięcie jednej z kończyn. To po prostu nie ona. Aktorstwo jest dla niej tak samo ważne jak oddychanie, jest częścią tego, kim jest - a Dave jest w 100 procentach za nią".

Kluczem do ich dobrego małżeństwa ma być relacja oparta na szczerości i przeświadczeniu, że to, czym zajmują się zawodowo, pomoże im być lepszymi rodzicami. Jak mówi wspomniane źródło: "ona i Dave są szczęśliwi jako para, a jednym z powodów jest to, że szanują się nawzajem jako artyści. Kochają swoją małą rodzinę. Louise przyniosła im wiele radości, a oni rozwijają się i uczą każdego dnia. Są w tym razem. Emma wciąż ma hollywoodzką ambicję, motywację i determinację, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej i to ją napędza, a także wierzy, że robienie tego, co kocha, sprawi, że będzie lepszą mamą".

Artyści założyli również firmę producencką Fruit Tree i w sierpniu 2020 roku udało im się podpisać dwuletni kontrakt ze studiem A24.

