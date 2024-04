Gwiazda wraca do kultowej serii? Zapowiadają się ogromne emocje

Właśnie trwają zdjęcia do filmu "Mission: Impossible 8". Ekipa przebywa obecnie w Londynie, gdzie powstają kolejne zapierające dech w piersiach sceny akcji, tak charakterystycznej dla tej kultowej serii.

Angela Bassett wraca do serii "Mission: Impossible"?

Tymczasem pojawiły się informacje, że w najnowszej części zobaczymy Angelę Bassett . Aktorka miałaby powtórzyć kreację Eriki Sloane, którą zagrała już w filmie "Mission: Impossible - Fallout" . Jej bohaterka jest dyrektorką CIA. Zastąpiła na tym stanowisku granego przez Aleka Baldwina Alana Hunleya, po tym gdy stanął on na czele Impossible Mission Force.

"Jest twarda. Właściwie dowodzi wszystkimi, ale problem polega na tym, że fakty dotyczące misji, jakie zna, niekoniecznie muszą być zgodne z prawdą. Mimo tego, stara się, aby wszystko się powiodło i chce znaleźć się po właściwej, 'dobrej' stronie" - mówiła Bassett o swojej postaci w rozmowie z Katarzyną Ulman z Interii. "Podczas kręcenia jednej sceny, rzeczywiście poczułam się jak bohaterka kina akcji. Fajne uczucie!" - dodała gwiazda.



Przypomnijmy, że Bassett wróciła do pierwszej ligi Hollywood dzięki roli królowej Ramondy w serii "Czarna Pantera", wchodzącej w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Jej kreacja uważana jest za jedną z najlepszych spośród wszystkich, jakie pojawiły się w licznych adaptacjach popularnych komiksów. Aktorka otrzymała za nią Złoty Glob i nominację do Oscara w 2023 roku. Obecnie możemy oglądać artystkę w serialu "9-1-1", którego siódmy sezon emituje stacja ABC.



"Mission: Impossible 8": Co wiemy o filmie?

Kolejna część przygód Ethana Hunta wejdzie do kin 23 maja 2025 roku. Film miał początkowo trafić do dystrybucji 28 czerwca 2024 roku. Zdjęcia do ósmej odsłony "Mission: Impossible" zostały jednak przerwane z powodu promocji "Dead Reckoning Part 1". Gdy ta się zakończyła, rozpoczął się strajk aktorów. Wynikły z tego ogromne opóźnienia w produkcji, które musiały skutkować przesunięciem daty premiery.

Film stracił także podtytuł "Dead Reckoning, Part 2". Nowy zostanie podany w późniejszym terminie. Ósma część będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniego filmu. Swe role powtórzą Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby i Esai Morales. Reżyseruje Christopher McQuarrie.