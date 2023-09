W filmie "Między słowami" , który dostał Oscara za scenariusz, Sofia Coppola opowiedziała historię studentki koledżu (w tej roli Scarlett Johansson), która wyjeżdża na sesję zdjęciową do Tokio ze swoim chłopakiem, wziętym fotografem (Giovanni Ribisi). Podczas gdy on flirtuje z hollywoodzką aktorką, ona zaprzyjaźnia się ze zgorzkniałym gwiazdorem, którego grał Bill Murray.

Sofia Coppola została skrytykowana przez Michela Gondry'ego

Inspiracją do napisania scenariusza "Między słowami" był dla Coppoli rozpad jej małżeństwa z reżyserem Spikiem Jonzem , z którym rozwiodła się właśnie w 2003 roku. W opinii widzów postaci grane przez Johansson i Ribisiego były odbiciem reżyserki i jej męża. Tak samo zinterpretował ten film przyjaciel Jonze’a, reżyser Michael Gondry i podczas premiery "Między słowami" zbeształ Coppolę za to, że "publicznie pierze małżeńskie brudy". "Przeprosił mnie potem za to. Myślę, że po prostu chciał być dobrym przyjacielem. Myślał, że w ten sposób broni Spike’a" - powiedziała Coppola w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

Zdjęcie Michel Gondry i Spike Jonze / Giulio Marcocchi / Getty Images