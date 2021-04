​Zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3" jeszcze w tym roku

Na 4 sierpnia tego roku zaplanowano premierę najnowszego filmu Jamesa Gunna zatytułowanego "Legion samobójców: The Suicide Squad". Ale reżyser już myśli o kolejnym filmie, którym będzie trzecia część "Strażników Galaktyki". Gwiazdor, tej produkcji, Dave Bautista, mówił pod koniec ubiegłego roku, że spodziewa się powrotu na plan jeszcze w 2021 roku. Teraz Gunn potwierdza, że zdjęcia do filmu "Strażnicy Galaktyki 3" rozpoczną się właśnie w tym roku.

Czy w trzeciej części zobaczymy drużynę w komplecie? /MARVEL ENTERPRISES/MARVEL STUDIOS/VALHALLA MOTION PICTURES/Album Online /East News

Wypowiedź Gunna uznać należy za enigmatyczną. Udzielił jej na Twitterze, gdzie jeden z fanów zapytał go właśnie o to, kiedy rozpoczną się zdjęcia do trzeciej części "Strażników Galaktyki". "W tym roku" - odpisał Gunn. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to będzie. Gunn póki co zajęty jest tworzeniem serialowego spin-offu filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad", serialu "Peacemaker" z Johnem Ceną w tytułowej roli.



Tego, że zdjęcia do "Strażników Galaktyki vol. 3" ruszą w tm roku, można się było spodziewać po grudniowej wypowiedzi Dave'a Bautisty w rozmowie z portalem "Entertainment Weekly".



"Myślę, że mogę powiedzieć tyle, że rozpoczniemy produkcję w przyszłym roku. Widziałem scenariusz jakiś czas temu, gdy wszystko szło zgodnie z planem, a z projektem związany był James Gunn. A potem wszystko powariowało. Z powodu pandemii COVID-19 kalendarz premier filmów Marvela się zmienił, a ich scenariusze też uległy zmianie. Nie będą ze sobą powiązane tak bardzo jak wcześniej planowano. Do tego straciliśmy Chadwicka Bosemana, więc nie wiem, w jakiej sytuacji stawia to 'Czarną Panterę'. Nowego scenariusza nie widziałem" - powiedział wtedy aktor, który w serii "Strażnicy Galaktyki" wciela się w postać Draksa.

Historia powstawania trzeciej części "Strażników Galaktyki" jest burzliwa. Wpływ na nią miała nie tylko pandemia. Z powodu obraźliwych tweetów Jamesa Gunna, które umieścił jakiś czas temu w Internecie, a potem je przypomniano, studia Marvela i Disneya zwolniły go z funkcji reżysera, choć dalej w planach było stworzenie filmu na podstawie jego scenariusza. Później Gunn powrócił do projektu również jako jego reżyser. W grudniu 2022 roku na platformę streamingową Disney+ ma trafić wyreżyserowany przez niego świąteczny odcinek specjalny "Strażników Galaktyki", a trzecia część filmu trafi do kin zapewne w 2023 roku.