Zdjęcia do filmu „John Wick 4” rozpoczną się jeszcze w tym roku

Ogromna popularność serii „John Wick” z Keanu Reevesem w roli głównej sprawiła, że dwie kolejne części tego cyklu są pewne. Studio Warner Bros. planowało jakiś czas temu, że zarówno „John Wick 4” i „John Wick 5” będą kręcone jednocześnie. Sytuacja zmieniła się jednak z powodu pandemii COVID-19 i produkcję obu filmów odłożono na czas nieokreślony. Ale jeśli wierzyć słowom jednego z gwiazdorów cyklu, Iana McShane’a, zdjęcia do czwartej części filmu mają rozpocząć się w tym roku.

Keanu Reeves powróci jako John Wick /Niko Tavernise/Capital Pictures /East News

W rolę tytułowego bohatera serii "John Wick" wciela się Keanu Reeves. Jego postać to legendarny płatny zabójca, który po latach przechodzi na emeryturę. Nie dane mu jednak zaznać spokoju. Gdy ofiarą morderców staje się jego ukochany pies, którego otrzymał w prezencie od zmarłej żony, Wick odkurza broń i rusza na polowanie. Cechą charakterystyczną serii "John Wick" są efektowne sceny walk, w których trup z rąk ściele się gęsto. W kolejnych dwóch częściach serii Johna Wicka dopadają demony przeszłości. Syndykat płatnej zbrodni nie wybacza osobom, które złamały panujące w nim zasady.



Niewykluczone, że gdyby nie COVID-19, film "John Wick 4" trafiłby do kin już 21 maja tego roku. Przez jakiś czas planowana była równoczesna premiera tego filmu oraz czwartej części "Matriksa". Pandemia sprawiła, że te plany się posypały. Start prac nad czwartą częścią "Johna Wicka" opóźnia się również dlatego, że jego twórca, Chad Stahelski, pracuje też nad czwartym "Matriksem". Według aktualnych planów "John Wick 4" ma trafić do kin 27 maja 2022 roku. Jeśli data ta ma być utrzymana, zdjęcia do filmu musiałyby się rozpocząć jeszcze w tym roku. I tak właśnie ma być, co potwierdza Ian McShane.



"Keanu i ja wymieniliśmy życzenia noworoczne i wyraziliśmy nadzieję na to, że w nowym roku spotkamy się na planie. Wiem, że właśnie pisany jest scenariusz z nadzieją na to, że zdjęcia ruszą w 2021 roku. Studio zapowiadało wcześniej, że będą kręcone dwie części jednocześnie, ale kto wie. Studia ogłaszają różne rzeczy. Nie mam wątpliwości, że w tym roku zrobimy czwórkę" - mówi McShane w rozmowie z portalem "Collider".



McShane wciela się w tym popularnym cyklu w rolę przyjaciela Johna Wicka, Winstona. W zakończeniu trzeciej części zdradza swojego przyjaciela, więc kontynuacja serii powinna być ciekawa. W najbliższym czasie na widzów czekają nie tylko dwie kolejne części filmu "John Wick", ale i serialowy spin-off zatytułowany "The Continental" oraz żeńska wersja cyklu, film "Bellerina".