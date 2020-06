Dwa koncerty - na 23 i 26 czerwca - zaplanowano, aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie aktora Andrzeja Strzeleckiego, chorego na nieoperacyjnego raka płuc. W mediach społecznościowych przyjaciele Strzeleckiego publikują skomponowane dla niego "Lepieje".

Andrzej Strzelecki choruje na nieoperacyjnego raka płuc /Piotr Zagiell /East News

Andrzej Strzelecki, aktor znany widzom m.in. z serialu "Klan" i były rektor Akademii Teatralnej w Warszawie, choruje na nieoperacyjnego raka płuc szansą na wyleczenie jest kosztowna kuracja w USA. W tym celu uruchomiono dwie zbiórki pieniędzy. Kwota do zebrania to 1,5 mln zł.



Córka aktora Joanna Strzelecka-Żylicz poinformowała PAP, że do tej pory udało się zebrać prawie 450 tys. złotych. - Teraz stajemy przed trudem organizacji transportu taty do Nowego Yorku, gdzie ma podjąć leczenie w jednym z tamtejszych szpitali. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie jest dla nas sprzyjająca, procedury i wymagania są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż wcześniej, ale zrobimy wszystko, aby sobie z nimi poradzić - podkreśliła.

Jak napisała, "po uruchomieniu zbiórki na Facebooku oraz na stronie Fundacji Rak’n’Roll środowisko artystyczne zareagowało we wspaniały sposób, wspierając nasze działania i zachęcając do wpłat na leczenia taty". "Wiele osób zaapelowało na kanałach socjalmediowych - Facebook i Instagram" - dodała.

Dzięki współpracy z Akademią Teatralna na Facebooku powstał profil Dla Andrzeja, który przedstawia różne ciekawostki z życia Strzeleckiego, jak również gromadzi "Lepieje" przesyłane przez jego przyjaciół, współpracowników, studentów. Można je znaleźć wpisując #LEPIEJ #DLAADRZEJA #LEPIEJDLAANDRZEJA.



Strzelecka-Żylicz wyjaśniła, że standardowy "Lepiej", czyli inaczej "lepiuch", to "krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów". - Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Pierwszy wers lepieja zazwyczaj opisuje jakieś bardzo przykre w skutkach zdarzenie, drugi natomiast stwierdza, że jest ono i tak lepsze od czegoś (pozornie) nieszkodliwego - tłumaczyła.

Poinformowała także, że dzięki inicjatywie aktora i muzyka Marcina Januszkiewicza powstał pomysł na "wyjątkowy koncert, jakiego do tej pory nie było". - Sceny muzyczne z całej Polski (m.in. Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol, Teatr Roma, Teatr Rampa) będą transmitowały przygotowany przez siebie materiał on-line, aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie mojego taty. I to wszystko w dzień Ojca. Ojca mojego i mojego brata Antoniego, ale także ojca wielu sukcesów zawodowych wspaniałych studentów, ojca sukcesu golfa w Polsce, bo to Tata promował ten sport gdzie się dało, ojca wielu inicjatyw artystycznych - podkreśliła.



Dodała, że Januszkiewicza w kwestiach artystycznych wspiera Paulina Andrzejewska, a produkcyjnych Małgorzata Małachowska.

Kolejna inicjatywa to koncert organizowany przez Studio Buffo - Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosę - który odbędzie się 26 czerwca. "Cały dochód z biletów zostanie przekazany na subkonto taty w Fundacji Rak’n’Roll. Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie takiej inicjatywy, wiem, że w koncercie potwierdzili swój udział między innymi: Kayah, Katarzyna Łaska, Michał Bajor, Piotr Machalica, Wiktor Zborowski, Magda Umer, Olga Szomańska, Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Marcin Kołaczkowski i inni" - przekazała córka Strzeleckiego.

Bilety na koncert można zakupić na stronie Studio Buffo.



Wpłat na leczenie Strzeleckiego można dokonywać na profilu na Facebooku oraz za pośrednictwem Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie na numer subkonta: PL73 1600 1462 1893 9704 1000 0068 z dopiskiem: "dla Andrzeja S.".