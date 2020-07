Zbigniew Cybulski: Podwójne samobójstwo i sukces w Cannes

Zbigniew Cybulski prawdopodobnie nie zagrałby w uznawanym za arcydzieło światowego kina filmie, gdyby nie pewne podwójne samobójstwo.

Zbigniew Cybulski w roli Alfonsa van Wordena w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" /archiwum Filmu / Agencja FORUM

W krakowskiej Jamie Michalika 8 lipca 1963 r. był komplet widzów. Wszyscy niecierpliwie czekali na rozpoczęcie programu. Jednak tego wieczora spektakl nie odbył się. Powodem była nieobecność jednego z aktorów, Zbigniewa Wójcika. Zerwanie przedstawienia przez aktora to najpoważniejsze przewinienie, jakie może się zdarzyć w tym zawodzie.

Reklama

W kuluarach powtarzano, że tego dnia o szóstej rano Wójcik pojechał taksówką do Wieliczki po aktorkę i życiową partnerkę, Zofię Marcinkowską. A że oboje byli znani z rozrywkowego trybu życia, podejrzewano, że po prostu zapili i pojechali "gdzieś w Polskę". Zaalarmowana przez znajomych matka Marcinkowskiej cały dzień wydzwaniała po różnych miejscach, szukając córki. Bez skutku: oboje przepadli jak kamień w wodę.



Nie czekając na odnalezienie się kolegi, Tadeusz Kwiatkowski, kierownik literacki Jamy Michalika, zdecydował, że usunie go z zespołu za notoryczne lekceważenie obowiązków. Wójcik miał już na koncie wyrok w zawieszeniu za ciężkie pobicie, więc jeśli tym razem coś przeskrobał, trafi do więzienia. Kwiatkowski był także autorem scenariusza do filmu Wojciecha Jerzego Hasa "Rękopis znaleziony w Saragossie" na podstawie XVIII- -wiecznej powieści Jana Potockiego, w którym Wójcik miał zagrać główną rolę Van Wordena. Propozycję tę złożono mu zaledwie 2 dni wcześniej. Był nią zachwycony.



Teraz Kwiatkowski postanowił porozmawiać z reżyserem, by nie zawracał sobie nim głowy. Choć uważał Cybulskiego za jednego z najzdolniejszych aktorów swego pokolenia, jego nieprzewidywalność uniemożliwiała poważną współpracę. Co ciekawe, rok wcześniej Wójcik miał zagrać u Hasa główną rolę w filmie "Jak być kochaną".



"Jak być kochaną": Rola życia Barbary Krafftówny 1 / 10 55 lat temu na ekranach kin zadebiutował film Wojciecha Jerzego Hasa "Jak być kochaną" uznawany powszechnie za ostatni obraz nurtu polskiej szkoły filmowej. Do historii przeszedł jednak przede wszystkim za sprawą wybitnej kreacji Barbary Krafftówny. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

"Do filmu był umówiony aktor z Krakowa, ale zdarzyła się jakaś tragedia i kolega został zatrzymany. Has załatwił nawet, że na plan miał go doprowadzać milicjant z bronią. Powiedziałam, że w takim razie wycofuję się z filmu" - wspominała Barbara Krafftówna. Reżyser na jego miejsce zaangażował wtedy Zbigniewa Cybulskiego.



Tymczasem po odwołanym przedstawieniu dziennikarz Jacek Stwora, aktor Marian Cebulski i kierownik kawiarni Tadeusz Lekan pojechali do mieszkania Wójcika. Cebulski bezskutecznie dobijał się do drzwi. Potem wszedł do lokalu po drabinie, przez okno. W kuchni znalazł dwa ciała: Marcinkowskiej i Wójcika. On miał na twarzy czarujący, łagodny uśmiech, jakby przed chwilą usłyszał dobry dowcip. W całym mieszkaniu czuć było zapach gazu. Następnego dnia rano informacja ta w formie plotki rozniosła się po całym Krakowie.

Na pogrzeb Zofii Marcinkowskiej przyszły tłumy ludzi. "Kiedy trumnę spuszczono do grobu, ojciec Zosi krzyczał: 'Moją córkę, ofiarę miłości, zamordował Zbigniew Wójcik, alkoholik'" - zanotował Tadeusz Kwiatkowski w "Dzienniku" (Włodzimierz Marcinkowski był znanym krakowskim działaczem antyalkoholowym).



Pogrzeb Wójcika przebiegł bez ekscesów. Prokuratura szybko umorzyła śledztwo uznając, że para popełniła samobójstwo. Jeden z lekarzy sądowych opowiadał, że Wójcik zmarł koło siódmej rano, a Marcinkowska kilka godzin później. Pozostawiła list, w którym opisała agonię ukochanego. Potem odkręciła gaz.



Po śmierci Wójcika główną rolę w "Rękopisie..." otrzymał niejaki André Claire. Przedstawiał się jako francuski aktor polskiego pochodzenia, świetnie wypadł na zdjęciach próbnych. Chwalił się, że znakomicie jeździ konno i fechtuje. Do Polski przyjechał z żoną i dziećmi. Produkcja wynajęła im willę. Podczas zdjęć od początku coś było nie tak. André grał fatalnie, nie miał też pojęcia o jeździe konnej. Okazało się, że oszukał reżysera. Naprawdę nazywał się Trześniewski i we Francji był zaledwie statystą. Wojciech Has przerwał zdjęcia i zerwał umowę.